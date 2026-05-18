Termovalorizzatore, Vaccarezza (FI): “Il PD vuole continuare a portare i rifiuti fuori regione”

Val Bormida. Usa l’ironia il consigliere regionale delegato Angelo Vaccarezza (FI) nel replicare ai consiglieri Natale e Arboscello sul progetto del nuovo termovalorizzatore: “Si devono essere confusi… Forse hanno visto questa foto, ma non hanno letto le didascalie. Mi spiego. L’immagine che vedete non è un fotomontaggio, non è fake, proviene dall’amministrazione comunale di Roma ed è stata pubblicata da Il Sole 24 Ore (nella foto). E, ça va sans dir, NON ritrae il presidente Bucci che dà il primo colpo di vanga per la costruzione di un termovalorizzatore in Liguria” afferma Vaccarezza.

E l’esponente della maggioranza in Regione aggiunge: “L’uomo con il caschetto è nientemeno che il Primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri, che orgogliosamente inizia i lavori per il termovalorizzatore romano. In Liguria la storia è ben diversa. In Liguria nulla è ancora stato deciso. In Liguria siamo semplicemente in attesa che si concludano le manifestazioni di interesse da parte delle aziende per la costruzione di un termovalorizzatore. Di fatto, in Liguria non c’è ancora una proposta concreta da analizzare. E no, non c’è ancora stato l’incontro con i territori per il semplice motivo che, al momento, non c’è nulla su cui confrontarci perchè e mi ripeto, nessuna decisione è stata ancora presa. Una cosa sola, però, emerge chiaramente dai compagni del PD, ovvero la loro “seria” proposta di continuare a portare i nostri rifiuti fuori confine”.

“Eh sì, d’altronde quasi tutti i termovalorizzatori del Nord Italia sono costruiti in storiche “terre rosse” e gestiti dal Partito Democratico, o comunque da aziende della loro galassia – sottolinea -. Indubbiamente un grande business economico. Sostenere che esportare i rifiuti fuori regione sia un guadagno per la Liguria è la più grande balla del secolo. In questo modo faremo solo guadagnare gli altri. E forse è proprio questa la vera paura del PD: togliere “clienti” e fatturato ai termovalorizzatori situati nelle terre dove governano loro”.

“Quindi si rasserenino tutti: nessuno scavalca nessuno e nessun territorio verrà ignorato. Dobbiamo ancora iniziare a scrivere la prima riga del progetto. C’è una cosa, però, che il Partito Democratico deve stamparsi in testa: noi faremo gli interessi della Liguria prima di quelli di qualsiasi partito. E questa, in questo momento, è forse la più grande differenza tra noi e loro” conclude Vaccarezza.