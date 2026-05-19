Termovalorizzatore, “Uniti per la Provincia”: “Qual è la posizione del presidente Olivieri?”

Savona. Termovalorizzatore in Valbormida, il gruppo di minoranza “Uniti per la Provincia di Savona” presenta un’interrogazione per conoscere la posizione del presidente.

“I sottoscritti consiglieri provinciali Rodolfo Mirri, Marisa Ghersi, Marco Lima e Massimo Niero, interrogano il Presidente della Provincia di Savona in merito alla posizione della Provincia sul progetto di realizzazione di un termovalorizzatore in Valbormida. Poichè è in discussione la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio della Valbormida, tema di forte rilevanza ambientale, economica e sociale per le comunità locali; tutti i Sindaci (19) dei Comuni della Valbormida hanno espresso preoccupazioni e contrarietà rispetto a tale progetto; risulta che il Presidente della Provincia di Savona, nella sua veste di Sindaco del Comune di Calizzano, abbia sottoscritto una lettera con cui si esprime contrarietà alla realizzazione del termovalorizzatore”.

Considerato che la Provincia di Savona è chiamata a svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento su tematiche strategiche per il territorio e appare necessario garantire coerenza e chiarezza istituzionale, soprattutto su questioni di così forte impatto per i cittadini e per le amministrazioni locali vorremmo conoscere qual è la posizione ufficiale della Provincia di Savona in merito alla realizzazione del termovalorizzatore in Valbormida e se tale posizione coincida o meno con quella espressa dal Presidente nella sua qualità di Sindaco del Comune di Calizzano. Inoltre chiediamo come si giustifichi l’eventuale difformità tra le posizioni assunte nei diversi ruoli istituzionali e quali iniziative intenda intraprendere la Provincia per garantire trasparenza, coerenza e coinvolgimento dei Comuni della Valbormida nel processo decisionale visto che il tavolo di lavoro costituito un anno fa non viene più convocato”, concludono i consiglieri.