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Termovalorizzatore in Valbormida, Arboscello (PD): “I sindaci dicono No, Bucci ascolti il territorio e fermi un progetto inutile”

"I sindaci indicano per i loro territori una prospettiva di sviluppo diversa"

termovalorizzatore

Valbormida. “Diciannove sindaci hanno scritto al presidente della Regione Marco Bucci e ai suoi assessori per ribadire la contrarietà al termovalorizzatore in Valbormida. Non sappiamo davvero cosa debba ancora accadere perché si fermi un progetto che il territorio non vuole e di cui, a oggi, non è mai stata dimostrata l’effettiva utilità”, dichiarano i consiglieri Davide Natale e Roberto Arboscello commentando la lettera inviata da 19 sindaci della Valbormida a Bucci e agli assessori Giampedrone e Ripamonti.

“I sindaci – proseguono Natale e Arboscello – indicano per i loro territori una prospettiva di sviluppo diversa, capace di superare le eredità del passato e di guardare a un futuro fondato sullo sviluppo sostenibile. È incomprensibile che questa Giunta continui a essere sorda alle richieste di chi vive e amministra quotidianamente quei territori. Ancora più grave è il fatto che la Regione continui a ignorare le proposte che da tempo abbiamo avanzato: aprire un confronto con le Regioni vicine per verificare possibili sinergie nella gestione dei rifiuti e valutare soluzioni che potrebbero risultare più convenienti dal punto di vista economico per famiglie e imprese e più sostenibili sotto il profilo ambientale”.

“Bucci, invece di limitarsi ai proclami, ascolti le richieste dei sindaci e smetta di inseguire progetti inutilmente costosi, prendendo finalmente in considerazione proposte di buon senso”, concludono.

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