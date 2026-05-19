Termovalorizzatore, Giampedrone: “Se nessuno darà il consenso possibile accordo con un’altra Regione”

Liguria. Per realizzare il termovalorizzatore in Liguria servirà il consenso dei sindaci dei territori interessati: “Se quel consenso non ci sarà, quella zona non verrà individuata”. Lo ha confermato l’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone rispondendo a Roberto Arboscello (Pd) e Jan Casella (Avs) in Consiglio regionale.

Ma poi Giampedrone ha aggiunto: “Se non ci sarà nessun consenso, decideremo che cosa fare. O decidiamo di applicare la norma vera e propria, cioè andare senza il consenso del sindaco, ma non è quello che noi vogliamo, oppure decideremo di fare un accordo di lungo periodo con qualche Comune fuori regione, rimanendo però consapevoli che faremo pagare centinaia e centinaia di euro in più ai nostri concittadini liguri. E faremo felice un’altra regione che si è fatta gli impianti e che, grazie anche alle 240mila tonnellate di rifiuti della Liguria, riesce a far pagare meno i loro concittadini. Penso a Brescia, Torino, Piacenza, Parma. Spero che ci sia chiarezza su questo”.

La giunta Bucci era partita con l’intenzione di incassare il via libera da uno o più Comuni prima di pubblicare il bando per la chiusura del ciclo dei rifiuti, salvo poi cambiare orientamento: “Per poter attivare la procedura – ha ricordato Giampedrone – abbiamo dovuto spostare il consenso del sindaco prima dell’avvio di qualsiasi fase progettuale, altrimenti la procedura avrebbe potuto essere inibente rispetto alle normative europee: se un sindaco avesse espresso un no prima di quella delibera di indirizzo, avrebbe escluso prioritariamente un territorio”.

Il bando per la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato era stato pubblicato a metà aprile da Arlir e sarà aperto sino a fine giugno. Rispetto al precedente avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse, ha chiarito l’assessore, stavolta verranno raccolti anche elementi tecnici. “Ma anche questa procedura ha una caratteristica non vincolante per il proponente. È funzionale esclusivamente a raccogliere dei contributi progettuali. L’avviso raccoglie proposte che saranno successivamente oggetto di valutazione tecnica e di dichiarazione di pubblico interesse, un passaggio che precede l’eventuale avvio delle procedure ad evidenza pubblica e delle successive autorizzazioni”.

Il consenso del sindaco, quindi, dovrebbe essere espresso prima di questa fase: “Questa attenzione che abbiamo deciso di mettere non è nelle procedure delle norme del nostro Paese – ha precisato Giampedrone -. Lo ha deciso il presidente con la sua giunta, ma se stessimo alla parte legislativa che coerentemente accompagna la realizzazione di un impianto di questo tipo, quella autorizzazione preventiva non ci sarebbe“.

Il tema in aula è stato sollevato ancora una volta dai consiglieri di opposizione della provincia di Savona, dove resta in piedi l‘ipotesi di un impianto in Val Bormida. L’altra area sotto i riflettori è ovviamente Genova, dove c’è la maggiore produzione di rifiuti in regione: dopo lo stop a Scarpino per ragioni geologiche è stata ventilata come alternativa l’area ex Colisa in Valpolcevera.

“Ancora una volta affrontiamo la discussione del termovalorizzatore in assenza di dati concreti e verificabili: non c’è alcun approfondimento serio sui numeri che sostengano la tesi della Regione secondo cui il termovalorizzatore sarebbe necessario per la Liguria – dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello -. Da circa un anno chiediamo una cosa molto semplice: la dimostrazione che i costi di realizzazione e di gestione dei rifiuti in Liguria sarebbero inferiori, o comunque comporterebbero minori ricadute sulle tasse pagate dai liguri se non si usassero impianti fuori regione. Su questo punto non abbiamo ancora ricevuto dati sufficienti per poter ragionare seriamente per valutare altre ipotesi”.

“Per quanto ci riguarda, oggi il termovalorizzatore in Liguria non è dimostrato come necessario. Per quanto riguarda la Valbormida, l’indicazione del territorio nell’ambito della manifestazione di interesse, non equivale a una disponibilità reale della comunità locale. Lo dimostra la presa di posizione di tutti i 19 sindaci, compresi quelli di centrodestra, che hanno espresso una contrarietà netta e inequivocabile. E le rassicurazioni di Giampedrone che dicono che nessuno prevede un termovalorizzatore in Valbormida contro la volontà degli amministratori locali, mi ricorda molto la vicenda del rigassificatore: anche allora si partì dicendo che non c’erano decisioni prese, salvo poi arrivare a un percorso già indirizzato, che alla fine si è rivelato fallimentare”.

“Viene da chiedersi se qualcuno abbia consigliato male il presidente Bucci, facendogli credere che la Valbormida fosse disponibile ad accogliere l’impianto in cambio di compensazioni. Perché la posizione assunta da 19 sindaci dimostra esattamente il contrario: chi ha suggerito questa strada evidentemente non conosce il territorio o ha ascoltato solo interessi economici e non le comunità locali” ha concluso Arboscello.

“Il fatto che non escludiamo prioritariamente un territorio non vuol dire in automatico farlo in Val Bormida – ha puntualizzato su questo punto l’assessore Giampedrone. Nelle nostre delibere non c’è nulla che non siano le analisi del Rina, e peraltro abbiamo già detto tante volte che non è un criterio totalizzante”.

Poi, sull’opportunità di realizzare l’impianto, Giampedrone punge il centrosinistra ricordando la posa della prima pietra da parte di Gualtieri: “C’è chi dice: noi siamo contro la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ditelo anche al sindaco di Roma. La maggioranza deve essere coerente anche al di fuori della Liguria, altrimenti che coerenza c’è?”.

E sul fronte della polemica politica, ecco l’intervento della segreteria provinciale del PD, anche con diretto riferimento alle esternazioni del consigliere Vaccarezza (FI): “Informiamo il consigliere Vaccarezza – che ieri si è divertito a parlare di incoerenza del PD – che la Valbormida è in provincia di Savona e non di Roma. Noi da tempo sosteniamo che, indipendentemente da ciò che si pensi sui termovalorizzatori (a Roma, a Bergamo, in Nuova Zelanda), un impianto del genere in Liguria non serve. Non serve per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e non serve per la conformazione del territorio” evidenzia il segretario Emanuele Parrinello.

“In particolare, nel territorio valbormidese, tutti e diciannove i sindaci (tra i quali alcuni molti vicini a Vaccarezza, a partire dal sindaco di Calizzano e presidente della Provincia Olivieri) si sono espressi contro la realizzazione di un termovalorizzatore, per non parlare della mobilitazione di comitati e cittadini”.

“Vaccarezza dice che non è ancora deciso nulla, ma chi ha promulgato il bando per la realizzazione dell’impianto è la Giunta regionale che lui sostiene, non è un fantasma. Dalla lettura del suo intervento, l’unica nota positiva è che questa improvvisa cautela ricorda quella che, qualche tempo fa, anticipò la clamorosa giravolta di Vaccarezza e soci sul rigassificatore. Ci auguriamo che, sotto la spinta di un territorio compatto, anche su questo tema il centrodestra torni sui propri passi” conclude il segretario provinciale del Partito Democratico.