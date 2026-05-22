Tennistavolo, Asd Toirano e Prendiamoci per Mano vincenti ai Campionati Italiani Parkinson

Cesena. La FITeT, Federazione Italiana Tennistavolo, ha proposto quest’anno, per la prima volta in via ufficiale, i Campionati Italiani per persone affette da Parkinson. L’evento si è tenuto nell’ambito dei Campionati Italiani Paralimpici, ospitati al Pala BCC Romagnolo dalla città di Cesena, in Romagna, dal 20 al 24 maggio.

La ASD Toirano, che dal mese di novembre 2025 ha dato vita, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Prendiamoci per Mano di Albenga, ad un corso rivolto a pongisti col Parkison, ha partecipato all’iniziativa, cogliendo un ricco bottino di medaglie: un oro e due bronzi.

Il risultato di maggior prestigio è stato conseguito da Gabriele Dallerice, che mercoledì 20 maggio ha conquistato il titolo di campione italiano Parkinson 2026 della classe 2.

Classe 1968, residente a Pietra Ligure, Gabriele ha messo a frutto la costanza degli allenamenti e ha trionfato con un percorso di sole vittorie. Nella prima fase ha superato agevolmente in 3 set prima Gianni Cantanelli, poi Francesco Cutaia. Nel quarti di finale Dallerice ha affrontato Devis Falcade, superandolo col risultato di 3-1.

In semifinale il tabellone ha messo di fronte Gabriele a Mario Ravera, compagni di società e di doppio; ad avere la meglio è stato Dallerice che è così approdato alla finale.

L’ultimo atto del torneo è stato molto combattuto: l’atleta dalla ASD Toirano e Dario Vittorio Maria Bravin del TT Bonacossa Milano hanno dato vita ad una sfida avvincente, fatta di scambi intensi e spettacolari, che ha visto prevalere per 11-8 al quinto set Gabriele Dallerice, il quale si è così cucito sul petto lo scudetto tricolore.

Più che soddisfacente anche il percorso di Mario Ravera, classe 1962 di Ceriale, che è salito sul terzo gradino del podio, ottenendo il bronzo. Il suo torneo è iniziato con le vittorie per 3-0 su Fulvio Miani e 3-1 su Bravin, poi finalista. Nei quarti di finale Mario ha prevalso in 3 set su Luigi Calebotta, prima di affrontare la già citata semifinale con Gabriele, terminata con un abbraccio tra i due compagni di allenamenti.

A difendere i colori del Toirano era presente anche Francesco Marzocca, che ha mostrato miglioramenti nel suo gioco e ha onorato la competizione col massimo impegno, strappando un set ad un avversario senza però riuscire a passare la prima fase.

La società toiranese era in gara anche nel singolo di classe 1, riservato a chi ha la malattia ad uno stadio meno avanzato, con Luciano Zolin, giocatore emiliano tesserato per il sodalizio ligure. Pur combattendo su ogni pallina, non è riuscito ad avere la meglio sugli avversari.

Giovedì 21 maggio, dopo la consueta apertura di giornata con l’inno nazionale, è andato in scena il torneo di doppio, aperto a tutte le classi, al quale hanno partecipato 11 coppie.

Mario Ravera e Gabriele Dallerice si sono classificati in terzo posizione, conquistando così la medaglia di bronzo.

Inappellabile il successo nei quarti di finale su Giovanni Comello e Giorgio Zamero, regolati in 3 parziali. In semifinale la coppia ligure ha lottato a tratti alla pari con Francesco Pulvirenti e Pietro Greco, senza però ottenere set.

I pongisti del team toiranese sono stati seguiti nel ruolo di coach dall’esperto Armando Torregrossa, che conduce gli allenamenti al palasport di via Aldo Moro col supporto di Sergio Zuccotti, dalla chinesiologa Ilaria Moreno e dalle caregiver Paola Nocera, Josella Perata, Gabriella Minetti. Una trasferta positiva in ogni aspetto, non solo relativamente ai risultati, che la società toiranese si augura di poter ripetere nella prossima stagione.

A coronamento dei risultati conseguiti, è giunto il plauso dell’amministrazione comunale di Albenga. Affermano il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore alle Politiche sociali Marta Gaia e la consigliera delegata alle Associazioni di volontariato Monica Tomatis: “I risultati ottenuti da Gabriele Dallerice e Mario Ravera ai Campionati Italiani Parkinson di tennistavolo ci riempiono di orgoglio e rappresentano un motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità albenganese. A Gabriele e a Mario vanno le nostre più sincere congratulazioni”.

“Questi successi sportivi hanno un valore che va ben oltre il risultato agonistico. Raccontano una storia di determinazione, impegno e voglia di mettersi in gioco, dimostrando come lo sport possa essere uno straordinario strumento di benessere, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita. L’associazione ‘Prendiamoci per Mano’ svolge da anni un’attività preziosa sul nostro territorio e non solo, offrendo supporto, occasioni di socializzazione e percorsi che aiutano le persone ad affrontare la malattia con maggiore forza e fiducia.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e rivolgiamo un plauso agli atleti che, con il loro esempio, rappresentano un modello positivo per l’intera comunità”.