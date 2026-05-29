Tennis, a Loano un workshop con il professore Salvatore Buzzelli

Loano. Il momento d’oro del tennis italiano con Jannik Sinner numero uno del mondo e con tanti giocatori nella top 50 del ranking sarà il tema principale del workshop che si terrà sabato 27 giugno alle ore 15 presso la sala congressi del Loano 2 Village.
Protagonista il professore Salvatore Buzzelli, presidente di Scienze motorie, allenatore in passato di tanti campioni come Camporese e la Garbin.
Sarà un occasione unica in Liguria per scoprire il suo metodo innovativo utilizzato da tanti campioni e conoscere i segreti di Sinner.
Il workshop sarà moderato da Gianfranco Menga con la partecipazione della campionessa Emanuela Falleti. Un appuntamento imperdibile per tutti gli sportivi, da segnare sull’agenda.
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