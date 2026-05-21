Pietra Ligure conferma la propria vocazione di città turistica e culturale capace di investire con convinzione in eventi di qualità che valorizzano il territorio e rendono ancora più attrattiva l’estate pietrese. Dopo il grande successo delle ultime edizioni, anche per il 2026 torna infatti il “Teatro Moretti Off”, la rassegna che nei mesi di luglio, agosto e settembre trasformerà la centralissima piazza San Nicolò in un vero e proprio teatro all’aperto sotto le stelle, pronto ad accogliere pubblico, emozioni e grandi protagonisti della comicità italiana.

Un progetto che si collega in modo funzionale alla stagione invernale del Teatro Moretti e che rafforza il ruolo di Pietra Ligure come punto di riferimento per il turismo culturale della Riviera, offrendo a residenti e visitatori un cartellone estivo di alto livello, pensato per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e proveniente anche da fuori comprensorio.

Da lunedì 8 giugno saranno disponibili abbonamenti e biglietti per le cinque serate di cabaret che porteranno sul palco artisti amatissimi dal pubblico: Ubaldo Pantani, Antonio Ornano, Andrea Perroni, Gianluca Scintilla Fubelli & Federica Camba e Giorgio Panariello.

Divertimento, leggerezza e grandi risate saranno gli ingredienti di una stagione che unisce tradizione e innovazione, alternando differenti stili di comicità in una cornice unica: il cuore del centro storico di Pietra Ligure che, per tutta l’estate, si trasformerà in un elegante spazio dedicato allo spettacolo dal vivo dedicati alla comicità.

Ad inaugurare la rassegna sarà, giovedì 9 luglio, Ubaldo Pantani con “Talk con Ubaldo Pantani”, mentre il gran finale della stagione degli show in piazza sarà affidato, giovedì 3 settembre, a Giorgio Panariello con “E se domani…”: un appuntamento attesissimo che chiuderà in grande stile l’estate del Teatro Moretti Off 2026, trasformando ancora una volta piazza San Nicolò in uno straordinario teatro all’aperto all’insegna della comicità e dell’intrattenimento di qualità.

“Il Teatro Moretti Off rappresenta perfettamente la visione di una Pietra Ligure che investe con convinzione nella cultura e negli eventi di qualità come strumenti di crescita turistica, sociale e territoriale – dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al Turismo e alla Cultura Daniele Rembado – Portare grandi nomi della comicità italiana nel cuore della città significa valorizzare i nostri spazi più belli e trasformare piazza San Nicolò in un vero teatro all’aperto capace di regalare emozioni, aggregazione e momenti di spensieratezza a cittadini e turisti”.

“Dopo i successi degli scorsi anni, continuiamo a costruire una proposta culturale estiva, che si affianca a quella invernale, sempre più ricca e attrattiva, in grado di rafforzare l’immagine di Pietra come punto di riferimento della Riviera per spettacoli e intrattenimento di qualità” concludono sindaco e assessore pietresi.

PROGRAMMA SPETTACOLI

9 luglio – Ubaldo Pantani – “Talk con Ubaldo Pantani”

23 luglio – Antonio Ornano – “Anthology”

6 agosto – Andrea Perroni – “Meglio dal vivo”

20 agosto – Gianluca Scintilla Fubelli & Federica Camba – “Più o meno uguali”

3 settembre – Giorgio Panariello – “E se domani…”

(I biglietti e gli abbonamenti saranno acquistabili online sul sito ufficiale www.teatromorettipietra.it e attraverso i canali di www.ciaotickets.com oppure presso l’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure – dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – tel. 019.62931344/48 – cultura@comunepietraligure.it.

I posti a sedere saranno a pagamento, mentre l’accesso alla piazza resterà libero e gratuito per il pubblico che assisterà agli spettacoli in piedi – per lo show di Giorgio Panariello solo posti a sedere).