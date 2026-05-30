Savona. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Savona, all’altezza di piazzale Amburgo, nel quartiere di Legino.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato un tamponamento tra due auto: nella carambola, una delle vetture coinvolte, una Skoda Octavia, è andata a colpire il pilone dello spartitraffico.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Vado Ligure, del 118 e dei vigili del fuoco.

Due le persone rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave: dopo le prime cure da parte dei santari, sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, non hanno riportato traumi o ferite significative e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

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Tamponamento tra due auto a Savona

Sul luogo del sinistro sta ancora operando la polizia locale per i rilievi del caso: lievi i disagi alla viabilità in entrambe le direzioni di marcia.