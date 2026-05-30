  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorsi mobilitati

Tamponamento tra auto a Savona: due feriti fotogallery

L'incidente stradale all'altezza di piazzale Amburgo: sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale

incidente savona
incidente savona
incidente savona
incidente savona
incidente savona incidente savona incidente savona incidente savona

Savona. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Savona, all’altezza di piazzale Amburgo, nel quartiere di Legino.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato un tamponamento tra due auto: nella carambola, una delle vetture coinvolte, una Skoda Octavia, è andata a colpire il pilone dello spartitraffico.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Vado Ligure, del 118 e dei vigili del fuoco.

Due le persone rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave: dopo le prime cure da parte dei santari, sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, non hanno riportato traumi o ferite significative e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

tamponamento auto savona
guarda tutte le foto
11
  • tamponamento auto savona
  • tamponamento auto savona
  • tamponamento auto savona
Tamponamento tra due auto a Savona

Sul luogo del sinistro sta ancora operando la polizia locale per i rilievi del caso: lievi i disagi alla viabilità in entrambe le direzioni di marcia.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.