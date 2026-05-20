Tamponamento a catena sulla A10, un ferito: disagi alla viabilità

Finale Ligure/Pietra Ligure. Tamponamento a catena sulla A10 tra Finale Ligure e Pietra, in direzione Ventimiglia.

Stando alle informazioni ricevute l’incidente avrebbe coinvolto più vetture ma, fortunatamente, si è registrato solo un ferito. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Finale, i vigli del fuoco e il nucleo operativo autostrade. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il ferito è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per effettuare gli accertamenti del caso.

AL momento in cui stiamo scrivendo (ore 11.40) sulla A10, nel tratto di Concessioni del Tirreno, ci sono segnalati 3km di coda tra Feglino e Pietra proprio a causa dell’incidente.

Inoltre ci sono 2km di coda, in direzione Savona, tra Borghetto e Pietra Ligure causa lavori.