Taekwondo, Ambra Borzone medaglia d’oro ai campionati interregionali di Olbia

Olbia. Continua il momento positivo di Ambra Borzone che, dopo la medaglia d’argento conquistata agli ultimi campionati regionali, torna sul tappeto vincendo la medaglia d’oro ai campionati interregionali di Olbia.

Ambra, classe 2012, ha dominato la categoria 44 kg vincendo ben tre incontri in un contesto ambientale molto complicato. L’Olimpia Savona era infatti l’unica società “non isolana” in un palazzetto molto caloroso che ha sospinto ognuna delle avversarie con un tifo incessante.

“Ma non ho risentito troppo della mancanza di tifo, perché in Sardegna ho molti amici e alcuni di loro mi hanno sostenuta – dichiara Ambra -. Sono molto felice di aver ottenuto un risultato importante, ho avuto la possibilità di affrontare avversarie contro le quali non avevo mai combattuto e considero importante per la propria crescita mettersi sempre alla prova con avversari nuovi. La rappresentativa Olimpia a Olbia era formata solo da me, Zoe Berta e la nostra allenatrice Alice, un viaggio lungo e faticoso, ma ne è valsa la pena. Ad Alice, al mio maestro Giovanni Caddeo, alla mia famiglia e ai compagni dell’Olimpia dedico la mia medaglia. ho conosciuto il taekwondo per caso, a 8 anni, prendendo in mano un volantino all’uscita da scuola e oggi sono davvero felice di portare avanti la mia grande passione”.

Per l’Olimpia, due atleti ed altrettante medaglie, con Zoe Berta che si classifica seconda nella 41 kg.

Domenica 31 maggio, taekwondo nuovamente protagonista, con la savonese Sofia Ciarlo impegnata ai campionati nazionali universitari in corso di svolgimento ad Alessandria.-