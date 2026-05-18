Successo per la terza edizione di “Una sacca di bene nel segno di Beppe” a Ceriale: memoria e promozione della donazione

Ceriale. Si è svolta il 17 maggio, presso la sede Avis di Ceriale, la terza edizione di “Una sacca di bene nel segno di Beppe”, iniziativa nata per ricordare il vigile del fuoco Giuseppe Capiaghi, detto “Beppe”, storico donatore Avis e figura ricordata per il suo impegno verso gli altri.

“L’evento non è soltanto un momento commemorativo, ma vuole ribadire il valore della donazione del sangue, gesto fondamentale che salva vite e sostiene quotidianamente il sistema sanitario. Attraverso il ricordo di Beppe, l’iniziativa rinnova un messaggio di solidarietà e responsabilità collettiva.

L’edizione di quest’anno ha assunto un significato particolare per la partecipazione del capo reparto Ugo Colombo, principale promotore dell’iniziativa, presente da pensionato dopo aver concluso il proprio servizio lo scorso 30 marzo al termine di tre anni alla guida del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga.

Nel corso del suo incarico, Colombo ha promosso numerose iniziative a beneficio del personale e progetti di forte valore umano. Tra questi, “Una sacca di bene nel segno di Beppe” rappresenta un esempio concreto di come il ricordo possa trasformarsi in impegno, mantenendo viva la cultura della donazione e l’eredità di chi ha fatto della generosità una scelta di vita.

In un momento in cui il bisogno di sangue resta costante, iniziative come questa ricordano quanto ogni donazione possa fare la differenza per l’intera comunità.