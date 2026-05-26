Successo per la 4^Mioglialonga tra partecipazione, accoglienza e impegno civile: inaugurata la Panchina Rossa contro la violenza sulle donne

Mioglia. Grande successo per la 4^ edizione della Mioglialonga, la tradizionale camminata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco Mioglia e dal Gruppo di Cammino “Maurizio Mondavio”, che anche quest’anno ha fatto registrare il tutto esaurito, raggiungendo quota 500 iscritti già il giorno precedente alla chiusura ufficiale delle adesioni.

Per accogliere i partecipanti, Mioglia si è letteralmente vestita a festa. Il paese si è riempito di fiori, colori e allestimenti curati con passione da cittadini, esercenti e volontari: vasi fioriti negli spazi pubblici, giardini e aiuole private curate nei minimi dettagli, roseti e decorazioni che hanno accompagnato i camminatori lungo borghi, colline e frazioni, offrendo l’immagine di una comunità viva, accogliente e profondamente legata al proprio territorio.

Nonostante il grande afflusso di partecipanti e le temperature particolarmente elevate della giornata, la manifestazione si è svolta in modo impeccabile grazie a un’organizzazione precisa ed efficace e alla collaborazione di numerose realtà associative e volontari del territorio.

Fondamentale il contributo della Croce Bianca di Mioglia, del Gruppo Radioamatori, del Bar Ambarabà, di Cascina Merlo, dell’Agriturismo Caterina Munarin e dei tanti volontari che hanno garantito accoglienza, assistenza e ristoro lungo il percorso. Un ringraziamento particolare va anche ai Carabinieri della Stazione di Pontinvrea, che hanno seguito con discrezione e attenzione lo svolgimento della manifestazione, contribuendo alla sicurezza dell’evento.

Tra i momenti più significativi del fine settimana, il passaggio della Mioglialonga nella frazione Schegli, recentemente protagonista dell’inaugurazione della nuova Panchina Rossa contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa, nata da un gruppo di donne di Mioglia e sostenuta dall’intera comunità, ha trasformato la borgata attorno alla cappella di San Carlo Borromeo in un vero e proprio spazio simbolico dedicato al rispetto, alla pace e al rifiuto di ogni forma di violenza. Manifesti, installazioni, fiori e simboli hanno accompagnato i partecipanti lungo il percorso, in un allestimento che ha profondamente colpito i visitatori. Durante il passaggio agli Schegli, ai partecipanti è stato simbolicamente donato un fiore, gesto semplice ma ricco di significato.

L’inaugurazione della Panchina Rossa, avvenuta sabato 23 maggio, ha rappresentato una grande festa e una partecipazione corale dell’intero paese: “Un sentito ringraziamento va alle Donne di Mioglia, alla Pro Loco Mioglia e al Gruppo di Cammino ‘Maurizio Mondavio’ per aver ideato e realizzato un progetto che unisce impegno civile, valorizzazione del territorio e spirito comunitario”.

“La Mioglialonga ha confermato ancora una volta di essere molto più di una semplice camminata enogastronomica: un’occasione per far conoscere le bellezze naturali di Mioglia, la qualità dell’accoglienza e la capacità del paese di trasformare eventi e tradizioni in momenti di autentica partecipazione collettiva. Grande apprezzamento anche per l’offerta gastronomica proposta lungo il percorso, che ha accompagnato i partecipanti fino al momento conclusivo della manifestazione, animato da musica e balli in un clima di festa e convivialità. L’amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento a tutte le associazioni, ai volontari e ai cittadini che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: una straordinaria prova collettiva di collaborazione che conferma la vitalità della comunità miogliese e la sua capacità di coniugare promozione del territorio, accoglienza e sensibilità civile. La 4^ edizione della Mioglialonga si chiude quindi con un bilancio estremamente positivo e con un auspicio condiviso da tutti i partecipanti: mille di queste Mioglialonghe”.