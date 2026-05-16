Genova. Sono riprese sabato mattina nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, 52 anni, ricercatrice e docente dell’Università di Genova, della figlia 22enne Giorgia Sommacal, dell’assegnista di Poirino Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri.

I quattro subacquei sono morti giovedì, durante un’immersione per esplorare le grotte di Alimathà, insieme all’istruttore padovano Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato l’unico a essere recuperato, il giorno stesso della tragedia.

Le ricerche erano state bloccate venerdì a causa delle pessime condizioni meteo che azzeravano la viabilità. Nel frattempo la Duke of York, la barca da cui i cinque si sono immersi e su cui si trovano ancora gli altri 20 turisti e ricercatori, sta rientrando a Malé.

Tutti sono incolumi, ma molto scossi, e da ore attendono che la tempesta si plachi per tornare a terra. Secondo alcune testimonianze le condizioni meteo giovedì erano buone, e l’allerta era stata diramata per il giorno successivo: Montefalcone, sub molto esperta, e il resto dei diver erano tutti sub esperti, e non è chiaro ancora cosa sia successo durante l’immersione.

Sino a oggi i soccorritori sono riusciti ad arrivare soltanto all’ingresso della grotta, a 45 metri di profondità. Le squadre di ricerca sono convinte che gli altri siano rimasti bloccati all’interno, a circa 60 metri di profondità, lunga altrettanto oltre 60 metri. Le Forze di Difesa Nazionali (MNDF) hanno completato la prima immersione di ricerca venerdì sera, ma non hanno trovato traccia dei subacquei.

Una volta recuperati tutti i corpi sarà possibile avviare indagini approfondite sulle cause della morte e su ciò che davvero è accaduto sott’acqua.