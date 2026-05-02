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Previsioni

Strade e autostrade nel savonese, bollino rosso per il rientro dal ponte del Primo Maggio

Stop ai cantieri sulla direttrice ponente-levante, ma restano alcuni lavori sulla A26: traffico intenso anche sulla via Aurelia

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Liguria. Nonostante la sospensione di gran parte dei cantieri il traffico nella giornata del primo maggio, su strade e autostrade della Liguria, ha visto code e rallentamenti – soprattutto tra le regioni del Nord e le Riviere – ma il centro operativo di Autostrade per l’Italia prevede per domani, domenica 3 maggio, bollino rosso dal mattino alla sera a seconda della tratta.

Generico maggio 2026
Le previsioni del traffico sulla rete autostradale

Attenzione, però, anche sulle strade extraurbane gestite da Anas, potenzialmente sotto stress a causa delle gite fuori porta e dei vari rientri.

Il controesodo del ponte della festa dei lavoratori porterà code con bollini rossi su A7 in tutte le fasce della giornata, mentre su A10, A12 e A26 saranno più concentrati al mattino e al pomeriggio in direzione del nodo di Genova e poi del nord.

I cantieri sulla rete autostradale, in nome di un accordo tra i concessionari e la Regione, resteranno sospesi fino a lunedì ma attenzione a quelli inamovibili o emergenziali, che sono ben otto.

Generico maggio 2026
I cantieri inamovibili sulla rete autostradale

Quindi se è vero che sarà libera la rete autostradale lungo le riviere di Ponente e di Levante, resta però qualche lavoro su A7 e A26.

È sospesa, in questi giorni, anche la circolazione dei mezzi pesanti. Lo stesso vale sulla rete Anas, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 22, mentre martedì 7 il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Le strade maggiormente soggette a possibili code sono la statale Aurelia lungo tutte le località costiere.

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