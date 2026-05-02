Strade e autostrade nel savonese, bollino rosso per il rientro dal ponte del Primo Maggio

Liguria. Nonostante la sospensione di gran parte dei cantieri il traffico nella giornata del primo maggio, su strade e autostrade della Liguria, ha visto code e rallentamenti – soprattutto tra le regioni del Nord e le Riviere – ma il centro operativo di Autostrade per l’Italia prevede per domani, domenica 3 maggio, bollino rosso dal mattino alla sera a seconda della tratta.

Le previsioni del traffico sulla rete autostradale

Attenzione, però, anche sulle strade extraurbane gestite da Anas, potenzialmente sotto stress a causa delle gite fuori porta e dei vari rientri.

Il controesodo del ponte della festa dei lavoratori porterà code con bollini rossi su A7 in tutte le fasce della giornata, mentre su A10, A12 e A26 saranno più concentrati al mattino e al pomeriggio in direzione del nodo di Genova e poi del nord.

I cantieri sulla rete autostradale, in nome di un accordo tra i concessionari e la Regione, resteranno sospesi fino a lunedì ma attenzione a quelli inamovibili o emergenziali, che sono ben otto.

I cantieri inamovibili sulla rete autostradale

Quindi se è vero che sarà libera la rete autostradale lungo le riviere di Ponente e di Levante, resta però qualche lavoro su A7 e A26.

È sospesa, in questi giorni, anche la circolazione dei mezzi pesanti. Lo stesso vale sulla rete Anas, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 22, mentre martedì 7 il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Le strade maggiormente soggette a possibili code sono la statale Aurelia lungo tutte le località costiere.