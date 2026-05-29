“Stile Artigiano” torna a Savona: tre giorni tra ceramica, spettacolo e identità territoriale

Savona si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione di “Stile Artigiano”, in programma dal 5 al 7 giugno in via Manzoni, promossa da Confartigianato Savona con ANCoS, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Savona.

Un’edizione che si inserisce, anche quest’anno, nel più ampio calendario del Festival della Maiolica, il grande contenitore diffuso che coinvolge le quattro città della ceramica – Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – riunite sotto il marchio della Baia della Ceramica, a testimonianza di una filiera culturale e produttiva che rappresenta uno degli elementi identitari più forti del territorio.

Per tre giorni via Manzoni si trasformerà in uno spazio vivo e partecipato, tra esposizioni e vendita di ceramiche artigianali, laboratori, eventi e iniziative diffuse che mettono al centro il saper fare savonese.

Elemento distintivo della manifestazione sarà l’allestimento del “Giardino della Ceramica”, un percorso creativo progettato e realizzato dai ceramisti savonesi, che trasformerà la via in un ambiente artistico a cielo aperto, capace di raccontare tradizione, ricerca e contemporaneità.

Ampio spazio sarà dedicato ai laboratori esperienziali, rivolti a bambini e adulti, con attività che permetteranno di scoprire concretamente le tecniche della lavorazione ceramica: dalla realizzazione di piastrelle alle lavorazioni a modellato, fino a sperimentazioni più creative, in un dialogo diretto tra artigiani e pubblico.

Tra gli appuntamenti di punta, venerdì 5 giugno alle 17.30 in piazza Sisto IV, lo spettacolo “Presente” con Paolo Ruffini, a ingresso libero, rappresenta il momento di maggiore richiamo della manifestazione.

“Per questa edizione avremo come ospite a Savona l’artista Paolo Ruffini – sottolinea Fulvia becco direttore Confartigianato Savona e presidente Ancos Aps Savona– che regalerà uno spettacolo capace di parlare a tutti, con leggerezza ma anche profondità. È un modo per arricchire il programma e, allo stesso tempo, un piccolo regalo alla città, inserito in un contesto che valorizza il nostro artigianato e il nostro territorio.”

L’iniziativa vedrà inoltre il coinvolgimento diretto dei commercianti di via Manzoni, che parteciperanno con aperture coordinate, attività creative, personalizzazioni e presentazioni delle nuove collezioni estive, contribuendo a rendere la via un luogo dinamico e attrattivo.

“Il sostegno a iniziative come Stile Artigiano – dichiara Nicoletta Nigro, assessore alla cultura del comune di Savona – conferma l’impegno del Comune di Savona nel valorizzare le eccellenze locali e nel promuovere eventi capaci di unire cultura, economia e identità territoriale. La ceramica rappresenta una tradizione storica che continua a innovarsi e a generare valore per la città.”

“Stile Artigiano” si conferma così un appuntamento consolidato e riconosciuto, capace di mettere in rete artigianato, commercio e cultura, contribuendo alla promozione della ceramica savonese e dell’intero territorio della Baia della Ceramica.