Spiagge, a Borgio Verezzi chiuse le domande per l’assegnazione: 18 offerte per 13 concessioni

Borgio Verezzi. 18 domande per 13 concessioni balneari: prosegue a Borgio Verezzi il percorso del Comune sulle gare e sul cronoprogramma per l’assegnazione delle spiagge. Il termine per la presentazione delle offerte è ufficialmente chiuso.

“Preparare e concretizzare le gare per le concessioni balneari – spiega il sindaco Renato Dacquno – significa gestire un passaggio epocale bilanciando le direttive europee sulla concorrenza con la tutela del lavoro, delle tradizioni familiari e del valore storico delle imprese. Ognuno degli interessati vive con attenzione questa profonda evoluzione che mette insieme stop alle proroghe, scadenze e tutela degli investimenti. Una evoluzione che non è solo burocrazia, ma opportunità per ridefinire l’identità delle spiagge mettendo insieme accoglienza ed esperienza, lavoro e famiglia, sviluppo e nuove opportunità. Un passaggio complicato per tutti”.

A Borgio, in particolare, l’amministrazione ha diffuso un aggiornamento sul percorso di assegnazione delle concessioni balneari, ricordando le prossime tappe della procedura.

Nel dettaglio, il cronoprogramma ha previsto l’avvio della gara il 30 marzo scorso, con la pubblicazione del bando e la scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 15 maggio, con chiusura delle operazioni prevista entro il 30 settembre 2026.

I lotti in gara sono 13, di cui 2 riservati al Terzo Settore, mentre le offerte pervenute risultano 18. La durata delle nuove assegnazioni sarà di 5 anni.

“Restano ancora in definizione alcuni aspetti organizzativi – ricordano dal Comune -, tra cui la composizione della commissione giudicatrice, che sarà formata da 3 componenti ancora da nominare. La comunicazione della data di apertura delle prime buste avverrà contestualmente alla nomina dei commissari. Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (PUD) sarà inoltre ufficializzato al termine della stagione balneare”.

L’amministrazione sottolinea infine che “l’ufficio demanio ha già risposto a numerosi quesiti e richieste di chiarimento arrivate in fase di partecipazione al bando, in un clima definito di dialogo e collaborazione”.