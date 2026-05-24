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Falso

Social network, spunta falso profilo dell’assessore Luca Lombardi su Facebook

Lo scorso novembre all'assessore Lombardi era stato clonato anche il profilo su Instagram

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Liguria. “Questa mattina ho scoperto che qualcuno ha clonato il mio profilo su Facebook. Andrò immediatamente presso il comando dei carabinieri di Sanremo a denunciare questo increscioso fatto e mi tutelerò attraverso le vie legali”. Lo afferma l’assessore regionale Luca Lombardi.

Aggiunge Lombardi: “Se chi mi segue già su Facebook riceve una mia richiesta di amicizia, o peggio una richiesta di denaro, consiglio di non accettarla, di bloccare e quindi segnalare il messaggio tramite l’apposita funzione”.

Lo scorso novembre all’assessore Lombardi era stato clonato anche il profilo su Instagram.

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