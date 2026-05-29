Sindacati, Uil Liguria assorbe la Uiltemp regionale

La Uil Liguria avvia il progetto di fusione per incorporazione della Uiltemp regionale a partire dal prossimo 16 giugno, per concentrare le attività e dare più forza contrattuale ai lavoratori e lavoratrici temporanei, autonomi, atipici e partite Iva. Il consiglio ha validato e predisposto il percorso che vedrà la Confederazione Regionale Uil Liguria come soggetto incorporante, assorbendo l’intera struttura e il patrimonio economico della categoria territoriale.

La motivazione alla base della svolta punta all’ottimizzazione organizzativa: concentrare la gestione in capo a un unico soggetto, permette di razionalizzare le attività per ottenere integrazione operativa e benefici politici, organizzativi, amministrativi e finanziari. Inoltre, trattandosi di associazioni non riconosciute, la gestione finanziaria e patrimoniale sarà molto più rapida e snella.

“La mia esperienza in categoria è iniziata dodici anni fa, nel 2014. Da allora, il mercato del lavoro ha subito imponenti trasformazioni, di cui il lavoro atipico è stato protagonista. La somministrazione, in particolare, si è strutturata e diffusa, sino ad interessare oltre il 10% della platea degli occupati, principalmente giovani, il 30%, donne, circa il 50%, come del resto i lavoratori over 55 – spiega la segretaria confederale Uil Liguria Roberta Cavicchioli – la rappresentanza e l’assistenza di questi lavoratori, con percorsi occupazionali irregolari ed eterogenei, pone al sindacato sfide inedite e richiede efficacia, capillarità e dinamismo. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di unire le forze, coinvolgendo attivamente la rete delle Confederazioni regionali e delle categorie nell’attività a supporto di questi lavoratori. La fusione di Uiltemp con Uil si realizza sotto questi auspici e scommette su una nuova stagione di inclusione e contrasto alla precarietà”.

Si tratta di un passaggio che non comporta alcun aspetto negativo o pregiudizio per gli iscritti − fa sapere la Uil − al contrario, l’eliminazione dei passaggi burocratici e la centralizzazione dei flussi permetteranno di ottenere un peso politico e sindacale decisamente superiore, garantendo una difesa più incisiva, efficace e strutturata alle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori atipici sul territorio.