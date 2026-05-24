Urne aperte a Zuccarello, unico comune savonese al voto: tre i corsa per la poltrona di sindaco

Agg ore 12.15. Alle 12, l’affluenza alle urne si attesta al 9,42 per cento. In occasione dell’ultima tornata alla stessa ora aveva votato il 16,29 per cento degli aventi diritto.
Zuccarello. Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne di Zuccarello, unico comune del savonese quest’anno al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale.
Tre le liste in corsa. La prima, “Uniti per Zuccarello – Collaborazione e Sviluppo”, vede candidato il sindaco uscente Claudio Paliotto. Fanno parte della lista: Luca Gardella, Elisabetta Bellani, Walter Biagiotti, Serena Capponi, Fabrizio Nattero, Gabriele Peluffo e Piero Zangani.
La lista di Forza Nuova con candidato sindaco Valerio Favi è composta da: Nicolò Bertone, Angelo Besagno, Salvatore Milone, Antonio Gaudenzio Burattin, Maurizio Settimi, Paola Turtoro e Matteo Uleri.
La terza lista “Insieme per Zuccarello” sostiene la candidatura di Gaetano Ferrara ed è formata da: Bruno Barberis, Flavio Cinghia, Andrea Scarrone, Michela Imbesi, Giacomo Bruzzone, Alessandro Panizza e Roberto Fontani.
Paliotto va a caccia del terzo mandato da primo cittadino di Zuccarello dopo le due vittorie nel 2015 (quando ottenne il 75,39 per cento dei voti) e del 2020 (con il 65,57 per cento dei voti).
Si potrà votare oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15.