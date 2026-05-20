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Serie D, il presidente dell’Alessandria preannuncia Sesia. Il Vado ha il suo mister ma aspetta gli scenari per la Serie C

Come dichiarato dal ds Mancuso, il progetto sportivo per la C verrà rivelato dopo lo scioglimento del nodo iscrizione. Barilari resta la prima scelta

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Sarà Marco Sesia l’allenatore dell’Alessandria. Il tecnico, che sta finendo la stagione al Vado, è già stato preannunciato dal presidente Antonio Barani in conferenza stampa.

“Dopo tanti confronti e valutazioni abbiamo deciso di prendere Marco Sesia come nuovo allenatore. In questo momento è impegnato nella Poule Scudetto con il Vado e quindi, per rispetto del percorso che sta facendo, non può ancora essere annunciato ufficialmente”.

Il presidente spiega le motivazioni della scelta: “Sesia ha vinto un campionato di Serie D con il Vado e secondo me, per il suo percorso, per il suo track record e anche per il suo passato da calciatore qui ad Alessandria, è la persona giusta per affrontare un’annata importante“.

Come ha dichiarato il direttore sportivo Mancuso, il progetto tecnico dei rossoblù nei professionisti è pressoché tracciato. Quindi, anche il nome dell’allenatore che verrà. La prima scelta è sempre rappresentata da Barilari, dietro Marchionne e Didu. Si aspettano però le novità riguardo l’iscrizione (o la non iscrizione) in C, nodo cruciale per definire ogni progetto.

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