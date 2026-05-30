Il Vado ribalta il Barletta e vola in finale di Poule Scudetto

VADO-BARLETTA 2-0 (40′ Vita, 55′ Pisanu) (andata 1-2)

FINISCE QUI! Il Vado è in finale di Poule Scudetto!

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Fuori De Rinaldis, dentro Sacco nel Vado.

87′ Ammonito Gulinelli.

85′ Gulinelli svetta di testa e manda la sfera in corner. Forcing del Vado per trovare il gol che porterebbe la sfida ai calci di rigore.

83′ Paratona di Bellocci su Malcore, a mano aperta! Si innervosisce il match, altro fuorigioco contestatissimo. Nel Barletta fuori Alma, dentro Coccia. Nel Vado fuori Abonckelet, dentro Bussaglia.

81′ Grandi proteste in casa rossoblù per un fuorigioco fischiato su Vita, che dalla nostra postazione sembrava nettamente in gioco. Direzione di gara che non è affatto piaciuta alla tribuna.

80′ Ingenuità di Saltarelli che, dopo un fallo commesso, si lamenta palesemente con l’arbitro, che in prima battuta non voleva tirare fuori il cartellino. Per queste proteste, Decimo estrae il giallo che è il secondo della sua partita: il Vado giocherà in dicei in questi ultimi minuti.

78′ Fuori Pisanu, dentro Gulinelli nel Vado.

77′ Occasione Vado per fare il tris! Arras in area di rigore controlla la sfera ma temporeggia un po’ troppo, favorendo quindi l’arrivo dei difensori. Poi una conclusione in mischia, situazione convulsa che si conclude con un nulla di fatto per i rossoblù.

74′ Altra bella parata di Bellocci: altro tuffo, questa volta sul tocco dal cuore dell’area di Malcore.

Fuori Raffini e Lazzarini P, dentro Arras e Lupinacci. Per il Barletta fuori Lattanzio e Malagnino, dentro Malcore e Dicuonzo.

62′ Fuori Cancelli e Bizzotto, dentro Laringe e Bonin nel Barletta.

60′ Scivolata provvidenziale di Saltarelli che prende il pallone e evita l’avanzata a campo aperto di Lattanzio.

57′ Tentativo da fuori di Alma che non centra lo specchio.

55′ Pisanu! Il Vado raddoppia e passa in vantaggio! Gran tiro dalla distanza di Pisanu, un bellissimo gol!

53′ Bel cross di Lazzarini P, sporcato in corner da una deviazione.

52′ Vita cade in area, nulla di irregolare secondo l’arbitro.

49′ Giallo per Ragone per un intervento falloso su Abonckelet.

48′ Tiro da fuori di Da Silva: conclusione potente ma non precisa, la sfera finisce alta sopra la traversa.

46′ Subito una conclusione di Lazzarini P: il suo tentaivo al volo non centra però lo specchio,

Si parte!

Secondo tempo

45’+1′ Fine primo tempo: 1-0 Vado con gol di Vita, ora il risultato complessivo è in assoluta parità.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Cross al bacio di Lattanzio per Bizzotto che di testa per poco non infila Bellocci. C’è stata però una deviazione. Nulla da segnalare sul successivo corner.

40′ Gol del Vado! Vita! Azione in ripartenza, pallone che arriva a De Rinaldis che poi filtra per l’attaccante rossoblù. Rasoterra preciso che Fernandes può solo leggermente sporcare con i guantoni e che si insacca all’angolino. Ora è parità assoluta.

38′ Proteste in casa Vado per un presunto fallo in area su Raffini, che stava calciando verso la porta. Per l’arbitro non c’è nulla, ma il dubbio resta. Precedentemente un buon recupero palla da parte di Abonckelet.

34′ Occasione sciupata dal Vado! In campo aperto, Raffini serve male Vita che sarebbe stato tutto solo davanti a Fernandes. Il portiere ospite ne approfitta e fa suo il pallone.

32′ Cancelli crossa in mezzo per Lattanzio che da pochi passi manca l’appuntamento con un tiro che avrebbe potuto portare al vantaggio.

30′ Altra conclusione del Barletta, questa volta con Da Silva in corsa. Ancora decisivo Bellocci, parata in due tempi questa volta. A livello di occasioni, più Barletta del Vado.

25′ Occasionissima Barletta! Pallone in area intercettato da Lattanzio che calcia sicuro verso la porta: provvidenziale la risposta in tuffo di Bellocci sull’angolino alla sua destra.

21′ Cross di Rosa, blocca in presa Fernandes.

17′ Parata di Bellocci su colpo di testa ospite. Spingono la squadra biancorossa i tifosi nel settore ospite dell’impianto vadese.

15′ Ammonito Saltarelli tra le fila vadesi.

7′ Sembrava in chiaro fuorigioco Franco, ma l’assistente non alza la bandierina e si prosegue: il giocatore ospite entra in area e calcia, trovando la risposta in tuffo di Bellocci. Primi minuti gradevoli al Chittolina.

5′ Sfiora il gol il Vado! Avanzata in solitaria di Patrick Lazzarini che salta un reparto e si trova a calciare da buona posizione: pallone fuori, ma ottimo spunto del giovane rossoblù.

4′ Lancio di De Rinaldis per Abonckelet lanciato verso l’area di rigore. Si alza però la bandierina, il giocatore rossoblù si trova in posizione irregolare.

Si parte! Presente una folta rappresenza di tifosi provenienti da Barletta. Mister Sesia lancia dal primo minuto il giovane quilianese classe 2008 Patrick Lazzarini. Rossoblù chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata per provare a raggiungere l’atto finale di questa Poule Scudetto.

Primo tempo

Le formazioni

Vado: 22 Bellocci, 4 Bondioli, 5 Saltarelli, 6 Pisanu, 9 Raffini, 11 Vita, 17 Lazzarini M, 18 Abonckelet, 20 De Rinaldis, 30 Lazzarini P, 97 Rosa. A disposizione: 12 Gattuso, 7 Arras, 8 Bussaglia, 14 Gulinelli, 21 Boldarin, 24 Lupinacci, 27 Cecchinato, 33 Sacco, 70 Stampi. Allenatore: Sesia.

Barletta: 1 Fernandes, 4 Bizzotto, 6 Manetta, 8 Cancella, 10 Alma, 11 Lattanzio, 14 Ragone, 16 Franco, 19 Da Silva, 30 Malagnino, 44 Piarulli. A disposizione: 12 Caputo, 3 Basso, 7 Laringe, 9 Malcore, 13 Bonin, 17 Fino, 20 Dicuonzo, 28 Martano, 70 Coccia. Allenatore: Paci.

Arbitra Decimo di Napoli, coadiuvato da D’Orto (Busto Arsizio) e Santoriello (Nocera Inferiore). Quarto uomo Saffiotti di Como.