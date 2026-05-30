Screening sanitari Lions anche a Bergeggi, affluenza record per la giornata della prevenzione

Non si ferma l’impegno del Lions Club Spotorno-Noli-Bergeggi-Vezzi Portio nel campo della prevenzione sanitaria. Dopo il successo delle recenti iniziative organizzate a Spotorno, Noli e Savona, in collaborazione con il Lions Torretta, i medici e i volontari del sodalizio hanno fatto tappa a Bergeggi, offrendo gratuitamente una serie di controlli sanitari rivolti a residenti e turisti.

L’iniziativa si è svolta negli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Nicoletta Rebagliati e dall’assessore Mauro Perria, entrambi presenti anche in qualità di volontari Lions.

Nel corso della mattinata, i professionisti e i soci del club si sono alternati nelle diverse postazioni dedicate agli screening. Come da tradizione, particolare attenzione è stata riservata alla salute della vista, con il controllo della pressione oculare affidato alla dottoressa Nadia Grillo. Accanto a questo storico service, che da sempre caratterizza l’azione del Lions a livello internazionale, sono stati effettuati controlli della glicemia, della pressione arteriosa, dell’udito e della funzionalità cardiaca, con specifici test per l’individuazione di eventuali aritmie.

Negli ultimi anni il club ha progressivamente ampliato la propria attività preventiva, includendo iniziative dedicate alla diagnosi precoce del diabete, alla salute cardiovascolare e, più recentemente, anche test orientativi per la prevenzione delle patologie neurodegenerative come l’Alzheimer.

A colpire è stata soprattutto la partecipazione della cittadinanza. L’affluenza ha infatti superato le aspettative degli organizzatori, confermando il crescente interesse verso le campagne di prevenzione e sensibilizzazione sanitaria.

“Pur non sostituendo visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi, gli screening rappresentano un importante strumento di prevenzione. Consentono infatti di individuare eventuali situazioni a rischio e di indirizzare tempestivamente le persone verso ulteriori accertamenti medici, contribuendo così alla tutela della salute pubblica” affermano dal Lions Club.

“L’ennesimo successo organizzativo conferma il ruolo sempre più centrale che il Lions Club continua a svolgere sul territorio, promuovendo iniziative concrete e gratuite a favore della comunità” concludono.