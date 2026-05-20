Scontro auto-moto ad Alassio: centauro in codice rosso al Santa Corona

Alassio. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi ad Alassio, lungo il tratto di viale Hanbury.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 15.00, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi in transito, ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto i militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118: il motociclista, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

A preoccupare sono alcuni traumi riportati nella dinamica del sinistro.

Sono ancora in corso gli accertamenti e i rilievi per ricostruire l’accaduto e quindi stabilire eventuali responsabilità.