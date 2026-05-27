Savona, torna la nave Ocean Viking: avrà a bordo 68 migranti

Savona. La nave ONG “Ocean Viking” giungerà al porto di Savona nella serata di domani (28 maggio), salvo variazioni determinate da esigenze tecniche di navigazione o da particolari condizioni del mare.

L’imbarcazione risulta avere a bordo 68 migranti provenienti dalla rotta mediterranea, comprensivi di minorenni non accompagnati, che verranno ospitati nei centri di accoglienza situati anche in altre regioni.

Si tratta del quinto sbarco negli ultimi mesi a Savona: lo scorso gennaio era arrivata con 33 migranti a bordo; a giugno con 73 migranti (in questa occasione durante lo sbarco sono stati accolti da un gruppo di savonesi tra applausi e striscioni di benvenuto); ad agosto la Life Support con 146 persone a bordo, e lo scorso ottobre la Humanity 1.