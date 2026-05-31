Savona, perde il controllo della moto sul Colle di Cadibona: due feriti e soccorsi mobilitati

Savona. Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio, sul Colle di Cadibona quello avvenuto per due giovani in sella ad una moto.

Stando alle prima informazioni il giovane, alla guida della moto, avrebbe perso il controllo ma è ancora da accertare l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto la Croce Bianca di Carcare, la Croce Bianca di Altare, l’automedica del 118 e la Polizia Stradale.

Stando alle prime informazioni la giovane, che era dietro, non ha riportato gravi conseguenze per questo motivo è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona per ricevere le cure del caso. L’altro giovane, che era alla guida, invece versa in condizioni più preoccupanti per questo è stato trasportato, sempre in codice giallo, al Santa Corona di Pietra Ligure.

La Polizia Stradale oltre a regolare il traffico ha effettuato tutti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dello scontro. Si registrano alcuni disagi alla viabilità.