Savona sconfitto, Sarpero arrabbiato: “La squadra non ha rispettato tifosi e società”

Si chiude male la stagione del Savona. Sfumano, quasi del tutto, le possibilità di ripescaggio in Eccellenza a causa della sconfitta nella finalissima playoff per 3-1 contro il Vallescrivia. E oltre al risultato, anche l’atteggiamento ha lasciato molto indispettito il tecnico biancoblù Carlo Sarpero, che ha commentato a caldo la sfida.

“Abbiamo fallito il primo posto, il secondo e anche questa finalissima, nonostante una grande cavalcata. Però questa settimana mi ero già arrabbiato parecchio perché venerdì avevo rivisto la squadra di tre mesi fa: troppo individualista, poco collettiva. Ho visto una squadra che non ha rispettato la gente che è venuta a sostenerci fino alla fine e neanche gli sforzi della società”.

Sarpero non ha nascosto la delusione per l’approccio mentale mostrato nella finale: “Ho visto giocatori più concentrati a mettersi in mostra singolarmente che a giocare insieme. E contro una squadra come il Vallescrivia, che individualmente è molto forte, se fai così perdi. Loro hanno avuto più fame, più determinazione e più concentrazione nel voler vincere la partita. Credo abbiano meritato”.

Il tecnico ha poi analizzato il momento chiave della gara, ovvero l’uno-due subito a inizio ripresa: “A fine primo tempo avevo chiesto di non fare falli al limite dell’area. Dopo tre minuti abbiamo commesso un fallo ingenuo e abbiamo preso gol. Da lì ci siamo afflosciati. Quando imposti troppo la partita sulle giocate individuali, nelle difficoltà rischi di crollare mentalmente. E noi non abbiamo saputo reagire né individualmente né come squadra”.

Nonostante qualche episodio sfavorevole, dalla traversa di Burchi al rigore sbagliato, Sarpero ha sottolineato come il problema principale sia stato l’atteggiamento: “La sorte non ci ha aiutato, ma credo anche che sia giusto così, perché la fame che ho visto nel Vallescrivia oggi nella mia squadra non l’ho vista. E questo mi amareggia più del risultato. Avrei preferito perdere giocandocela fino alla fine con lo spirito visto contro la Praese”.

L’allenatore ha poi mandato un messaggio forte anche in prospettiva futura: “Negli ultimi due mesi avevo visto questa squadra cambiare, giocare da uomini veri. Oggi invece ho rivisto atteggiamenti che non ci hanno permesso di fare l’ultimo step. Quando togli un giocatore e questo pensa più ad arrabbiarsi con l’allenatore che a incoraggiare il compagno, sono cose che non mi piacciono. Con questa maglia addosso e con tutta questa gente che ci guarda, certi comportamenti sono brutti da vedere”.

Infine, Sarpero ha parlato anche della possibile mancanza di leadership all’interno del gruppo: “Forse siamo arrivati troppo scarichi o troppo convinti di poter vincere. In settimana non ci siamo allenati con la fame che avevo visto prima della Praese. In questi due mesi avevamo costruito una forza collettiva importante, oggi invece ognuno ha tolto qualcosa a quella personalità di squadra. I leader da soli non bastano. Mi aspettavo magari una partita più sporca tecnicamente, ma con molta più voglia e fame di portarla a casa”.