Savona, rubato il defibrillatore a Lavagnola: è la seconda volta in pochi mesi

Savona. Non c’è pace per la postazione Dae della piazzetta di Lavagnola a Savona. Questa notte, infatti, alcuni ignoti hanno sfondato la protezione in plexiglas e rubato il defibrillatore posizionato dalla Croce Bianca savonese.

Il dispositivo era stato inaugurato a novembre dell’anno scorso nell’ambito di un progetto è portato avanti dalla Pubblica Assistenza savonese insieme alla Croce Verde di Albisola.

Questo non è il primo episodio: lo stesso apparecchio era già stato sottratto a marzo di quest’anno e un altro episodio si era verificato in piazza Sisto pochi mesi fa (cosa che aveva costretto l’associazione di volontariato ad acquistare un altro apparecchio).