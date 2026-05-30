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Ignoti

Savona, rubato il defibrillatore a Lavagnola: è la seconda volta in pochi mesi

Lo stesso apparecchio era già stato sottratto a marzo di quest'anno e un altro episodio si era verificato in piazza Sisto pochi mesi fa

furto defibrillatore lavagnola

Savona. Non c’è pace per la postazione Dae della piazzetta di Lavagnola a Savona. Questa notte, infatti, alcuni ignoti hanno sfondato la protezione in plexiglas e rubato il defibrillatore posizionato dalla Croce Bianca savonese.

Il dispositivo era stato inaugurato a novembre dell’anno scorso nell’ambito di un progetto è portato avanti dalla Pubblica Assistenza savonese insieme alla Croce Verde di Albisola.

Questo non è il primo episodio: lo stesso apparecchio era già stato sottratto a marzo di quest’anno e un altro episodio si era verificato in piazza Sisto pochi mesi fa (cosa che aveva costretto l’associazione di volontariato ad acquistare un altro apparecchio).

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