Savona riabbraccia la fiera di Santa Rita: bancarelle e benedizione delle rose

Savona. Domani, venerdì 22 maggio, Savona riabbraccia la Fiera di Santa Rita, nell’omonima zona del quartiere Oltreletimbro con le tradizionali bancarelle nelle vie con i loro molteplici colori, mercanzie e profumi.

Protagoniste della giornata sono, come ogni anno, le rose, fiori da sempre associati a Santa Rita e simbolo di bellezza e dolore.

Perché la rosa? In punto di morte Rita chiese ad una sua cugina, venuta in visita da Roccaporena, di portarle due fichi e una rosa dall’orto della casa paterna. Benché in inverno, tornata a casa la giovane parente trovò in mezzo alla neve una rosa e due fichi. Stupefatta, ritornò a Cascia per portarli a Rita. Questo prodigio è reso attendibile da diverse testimonianze raccolte nel processo per la beatificazione nel 1626. Il miracolo fa di Rita la santa dei casi impossibili.

Domani si farà memoria della religiosa agostiniana santa Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti, beatificata da papa Urbano VIII nel 1626, canonizzata da Leone XIII nel 1900 e patrona, fra gli altri, delle famiglie.

Nella chiesa sita nell’Oltreletimbro le messe saranno celebrate alle ore 11 (a seguire, intorno a mezzogiorno, la “Supplica”) e alle 16, le confessioni si terranno dalle 10 alle 11 e le benedizioni rose ogni quarto d’ora.

Nell’ambito della ricorrenza il Comitato Quartiere Oltreletimbro organizza l’”OltreFest”: in particolare alle 16:30 nella Chiesa San Paolo Apostolo gli allievi dell’Istituto Comprensivo Savona 3 Guidobono presenteranno un concerto ad offerta libera in sostegno del comitato.