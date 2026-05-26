Savona, nella sala consiliare il racconto degli studenti tornati dal Viaggio della Memoria

Savona. Oggi pomeriggio dalle 17,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Savona si svolgerà la giornata di ritorno organizzata dalla Sezione Aned di Savona e della Provincia in collaborazione con il Comune di Savona, Coop Liguria e il Comitato antifascista savonese dove interveranno gli studenti della provincia di Savona che hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2026 con la visita ai campi di sterminio nazisti in occasione dell’81 anniversario della liberazione del campo di sterminio di Mauthausen.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali e a seguire gli studenti interveranno con le loro testimonianze e impressioni riguardanti l’esperienza offertagli dall’Aned di Savona e con gli elaborati che hanno preparato.

Al termine verrà nuovamente inaugurata la panchina posta nel 2022 dedicata alle donne di Ravensbruck in piazza Giulio II grazie alla collaborazione con alcune studentesse del Liceo Artistico di Savona in occasione dell’80 anniversario di Fondazione della Repubblica.

Venerdi 29 maggio alle 11,30 presso la Chiesa di Sant’Andrea si svolgera’ la conferenza stampa per il Concerto del 2 giugno alle ore 21 dove si esibira’ l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con l’esecuzione della 3°Sinfonia di Beethowen “l’Eroica”.