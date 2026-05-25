Savona, lite in un negozio di alimentari: intervento delle forze dell’ordine

Savona. Lite in un negozio di alimentari in via XX Settembre, a Savona, questa sera (25 maggio) intorno alle ore 21.
Dalle prime informazioni ricevute il titolare del negozio avrebbe litigato con un cliente per questioni economiche, relative all’utilizzo di una parte del valore di un ticket spesa. Sempre da quanto appreso, il cliente avrebbe preteso di pagare gli acquisti utilizzando il ticket ma di ricevere il resto (poiché il ticket superava il valore della spesa effettuata) in contanti.
Da qui si è scatenato un po’ di trambusto e si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare il diverbio.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia di Stato.
Più informazioni