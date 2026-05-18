“Giovani re” nel nobile 0-4 alla Praese. Il Savona accede alla finalissima dei playoff contro il Vallescrivia e lo fa anche grazie a due sue “piccole star”. Si tratta di Alberto Burchi, classe 2008 prelevato dalla Juniores del Vado a metà anno, e Francesco Iadanza, fedelissimo di Sarpero e passato a dicembre dall’Albissole ai biancoblù. Il primo ha siglato il gol dello 0-2, il secondo, subentrato, quello dello 0-3.

Commenta Burchi: “È stata una grandissima soddisfazione. L’inizio di stagione non era andato secondo i piani, poi qui a Savona mi sto togliendo soddisfazioni sia individuali sia di squadra. Sono felice per il gruppo e per questa vittoria”.

Esordisce invece Iadanza: “Sono contento di essere ritornato tra i marcatori e di aver chiuso la partita. Sono felice di aver aiutato la squadra. Il mister poi fa le sue scelte, ma io cerco sempre di contribuire ad alzare il livello anche in settimana. Dedico il gol a mia mamma che sta passando un periodo difficile ma si sta riprendendo velocemente. Adesso diamo tutto per la finalissima, Eccellenza o meno dobbiamo vincerle tutte“.

Il classe 2008 sottolinea il piacere di giocare per questo Savona: “Lavorare con questa squadra è molto stimolante. Abbiamo sempre lo spirito volto a dar qualcosa in più a tutto il gruppo. Anche il mister e lo staff ci spronano sempre”. Si accoda Iadanza che ringrazia Sarpero: “Io sono contento della fiducia del mister. Quest’anno ho avuto un inizio di stagione non facile, poi il mister è arrivato al Savona e mi ha chiamato. Grazie a lui sono riuscito a salvare la stagione“.

Infine, la dedica di Burchi: “Dedico questo gol a mio nonno che non si è mai perso un mio allenamento o una partita, sin da quando ho iniziato al Santa Cecilia. Anche oggi era a vedere la partita e spero di avergli fatto un piacere”.