Savona, l’analisi del ds Barone: “Loro avevano più fame. Cambiamenti in vista? Sì, ma non credo nelle rivoluzioni”

Non si conclude bene la stagione del Savona. I biancoblù cadono 3-1 nella finalissima playoff contro il Vallescrivia e dicono quasi certamente addio alle speranze di ripescaggio in Eccellenza. Tempo già di valutazioni dunque per il ds Alessio Barone che ha commentato il match e la situazione degli Striscioni nel post partita.

“Non credo alla sfortuna, nel secondo tempo loro avevano più fame”

“Sono d’accordo solo in parte con chi parla di sfortuna. Noi dovevamo fare meglio nelle occasioni create. Eravamo stati bravi a reagire dopo lo svantaggio e dopo il rigore sbagliato, riuscendo a pareggiare e creando tanto nel primo tempo. Però nella ripresa ha vinto meritatamente la squadra che ha avuto più fame e più cattiveria. Abbiamo perso praticamente tutti i contrasti e questo alla lunga ha fatto la differenza”.

Barone individua poi il momento chiave della partita nell’avvio di ripresa.

“Il mister nell’intervallo aveva detto chiaramente di stare attenti alle palle inattive perché erano molto pericolosi. Dopo pochi minuti abbiamo commesso un fallo evitabile su un avversario girato di spalle e abbiamo preso gol su quella situazione. Quell’episodio ci ha tagliato le gambe e da lì non abbiamo più avuto la forza di reagire. Questo sicuramente non è un aspetto positivo”.

“Serviranno personalità ed esperienza”

Il ds guarda poi già alla costruzione del prossimo Savona.

“L’obiettivo iniziale era vincere il campionato, quello secondario vincere i playoff. Non siamo riusciti a raggiungere nessuno dei due traguardi e quindi è giusto fare delle riflessioni. Sicuramente dovremo imparare dagli errori fatti durante l’anno e nelle valutazioni peseranno molto anche la personalità e l’esperienza dei giocatori che andremo a cercare”.

Sui possibili cambiamenti in rosa, però, Barone non parla di rivoluzione.

“Non credo che le rivoluzioni portino automaticamente qualcosa di positivo. L’anno scorso abbiamo cambiato tantissimo, anche per il salto di categoria, e all’inizio abbiamo fatto fatica pure per via degli infortuni. Adesso con il mister ci prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni necessarie”.

“Sarpero? Conferma meritata”

Parole importanti anche per Carlo Sarpero, confermato dal club prima della finale.

“Carlo lo conosco da tanti anni, già dai tempi dell’Albissola quando faceva il vice di Monteforte. In quel momento serviva una figura capace di trasmettere grinta e determinazione e lui lo ha fatto. Ma non c’è solo questo: ho visto sempre una squadra ben messa in campo e con l’idea di giocare. La conferma era giusta indipendentemente dal risultato di oggi”.

“La possibile fusione col Legino sarebbe importante”

Infine un passaggio sul possibile asse con il Legino e sul tema giovani.

“Personalmente seguo spesso le Juniores del territorio e sicuramente avere un bacino importante come quello del Legino sarebbe molto positivo. Quest’anno abbiamo dovuto tesserare addirittura 38 giocatori anche a causa dei tanti infortuni, quindi poter contare su un settore giovanile strutturato sarebbe un vantaggio importante”.

Sulle voci societarie, invece, il ds preferisce non sbilanciarsi.

“Io penso soprattutto al campo e alle valutazioni tecniche da fare insieme al mister. La società farà le sue scelte per quanto riguarda il resto”.