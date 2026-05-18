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Buon complea

Savona, festa alla Rsa del Santuario per i 101 anni di Angiolina Ferrari

Un traguardo importante, che coinvolge ed emoziona tutte le persone che le stanno accanto

Angiolina Ferrari
Angiolina Ferrari
Angiolina Ferrari Angiolina Ferrari

Savona. Festa alla Rsa del Santuario per il compleanno della ultra centeneraria Angiolina Ferrari, che ha compiuto 101 anni.

Una bella signora sorridente pronta a farsi fotografare con i figli Pino e Anna Ghiso e con il personale della struttura, di fronte ad un buffet con torta gigante.

Un traguardo importante, che coinvolge ed emoziona tutte le persone che le stanno accanto.

Angiolina è del Santuario: è stata per tanti anni esercente della latteria del posto e quindi molto conosciuta nel quartiere.

Angiolina non è l’unica ultracentenaria tra gli ospiti delle residenze di Opere Sociali, a dimostrazione di una generazione forte e tenace nonostante le traversie superate della guerra e delle pandemie.

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