Savona, festa alla Rsa del Santuario per i 101 anni di Angiolina Ferrari

Savona. Festa alla Rsa del Santuario per il compleanno della ultra centeneraria Angiolina Ferrari, che ha compiuto 101 anni.

Una bella signora sorridente pronta a farsi fotografare con i figli Pino e Anna Ghiso e con il personale della struttura, di fronte ad un buffet con torta gigante.

Un traguardo importante, che coinvolge ed emoziona tutte le persone che le stanno accanto.

Angiolina è del Santuario: è stata per tanti anni esercente della latteria del posto e quindi molto conosciuta nel quartiere.

Angiolina non è l’unica ultracentenaria tra gli ospiti delle residenze di Opere Sociali, a dimostrazione di una generazione forte e tenace nonostante le traversie superate della guerra e delle pandemie.