Savona, don Camillo Podda nuovo rettore della Cattedrale dell’Assunta

Savona. Il vicario generale della Diocesi di Savona-Noli don Camillo Podda sarà il nuovo rettore della Cattedrale Nostra Signora Assunta. La sua nomina e quelle di altri presbiteri sono state rese note dal vescovo monsignor Calogero Marino ieri sera nella chiesa madre diocesana a conclusione della veglia di Pentecoste.

Don Podda (nella foto il primo da sinistra) inizierà il suo nuovo ministero dopo l’estate e assumerà anche la reggenza della Chiesa San Raffaele al Porto. Lascerà le comunità parrocchiali San Dalmazio Martire, nel quartiere Lavagnola, e San Bernardo, nella frazione San Bernardo in Valle, dove gli subentrerà come parroco don Francesco Cotta, attualmente vicario ad Albissola Marina e nella frazione Capo di Albisola Superiore.

Nella comunità savonese dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo, di cui teneva la reggenza lo stesso vescovo dopo la morte di don Piero Giacosa, entrerà come parroco don Giuseppe Ippolito, il quale attualmente segue San Giovanni Battista in Vado Ligure, Nostra Signora della Visitazione di Maria in Porto Vado, Nostra Signora Regina della Pace in Valle di Vado, Sant’Ermete e San Maurizio in Segno.

Tutte queste parrocchie saranno affidate alla cura pastorale di don Adolfo Macchioli, che manterrà la titolarità di San Martino Vescovo in Bergeggi ma lascerà le parrocchie San Pietro in Noli e Santi Pietro e Paolo in Voze. Qui gli subentrerà don Danilo Grillo, che resterà parroco della Santissima Annunziata in Spotorno e di Sant’Ignazio di Loyola in Tosse.

Anche tali avvicendamenti saranno effettivi dopo l’estate, con gli ingressi ufficiali nelle parrocchie interessate. I sacerdoti ne hanno dato l’annuncio ai fedeli durante le messe di oggi.