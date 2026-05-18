Savona, distrutta la targa dedicata ad Angiola Minella. Il PD: “La Costituzione è più forte di chi si diverte a compiere atti di vandalismo”

Savona. Distrutta la targa dedicata ad Angiola Minella, realizzata dalla Fondazione Cento Fiori e posizionata nei giardini di Piazza delle Nazioni a Savona.

“Temiamo sia lecito – commentano Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Pd e Simone Anselmo, segretario comunale del Pd di Savona – il sospetto che dietro questo atto di vandalismo si celi la volontà di offendere la memoria di una delle 21 donne che vennero elette all’Assemblea Costituente”.

“Se così fosse, comunichiamo al vandalo o ai vandali che non sarà certo un misero atto di teppismo ad offuscare la memoria di una delle cittadine più illustri del nostro territorio, e tantomeno a far venire meno la gratitudine di chiunque abbia a cuore la libertà nei confronti di chi, come Angiola Minella, ha costruito la nostra democrazia, prima combattendo nella Resistenza e poi contribuendo a scrivere la nostra Costituzione.

“Se qualcuno rompe una targa – concludono -, la targa verrà sostituita. La Costituzione è più forte di chi si diverte a compiere puerili atti di vandalismo, come lo è la coscienza democratica dei cittadini savonesi”.