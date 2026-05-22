Savona, confermato mister Sarpero. Il club: “In lui piena fiducia”

Savona. Confermare il proprio allenatore alla vigilia di una finale playoff? Il Savona lo ha fatto: mister Carlo Sarpero siederà ancora sulla panchina biancoblù nella stagione 2026/2027. Un importante atto di fiducia (con un decisione da tempo nell’aria) da parte del club verso il tecnico genovese, che ha saputo invertire la rotta dopo un inizio altalenante fino al raggiungimento della finalissima playoff. Se la Cairese non fosse retrocessa, vincerla sarebbe valso sicuramente il salto in Eccellenza. Invece, in caso di vittoria, gli Striscioni dovranno sperare nella vittoria dei playoff nazionali della Fezzanese. Ma comunque, guardando il balzo in avanti in classifica e i valori fuoriusciti dal gruppo, la società ha scelto di puntare ancora su di lui per costruire il Savona del futuro.

Il comunicato

Conferma di Mister Carlo Sarpero alla guida della Prima Squadra.

Il Savona FBC comunica ufficialmente la conferma di Mister Carlo Sarpero alla guida tecnica della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. La decisione viene resa nota alla vigilia della finale playoff, a testimonianza della piena fiducia che la società ripone nel mister, nel suo lavoro quotidiano e nel percorso costruito insieme alla squadra.

Una scelta chiara, forte, che nasce dai risultati ottenuti dal suo arrivo, dalla crescita costante del gruppo e dall’identità di gioco che il Savona ha saputo ritrovare sotto la sua guida. Mister Sarpero ha riportato solidità, equilibrio e mentalità competitiva, contribuendo in modo determinante al cammino biancoblù e alla conquista della finale. La società riconosce il valore del lavoro svolto e ritiene naturale proseguire un progetto tecnico che ha dimostrato concretezza, visione e continuità.

Con questa conferma, il Savona FBC ribadisce la volontà di dare stabilità al percorso intrapreso e di affrontare le prossime sfide con un’identità chiara e condivisa.

Forza Savona. Tutti uniti. Sempre.