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Ambiente

Savona, cittadini in azione per la cura della spiaggia dello “Scaletto senza scalini”

Domenica 24 maggio è andato in scena un nuovo appuntamento all’insegna della pulizia: un gruppo numeroso ha setacciato in lungo e in largo l’area

Generico maggio 2026
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Savona. Di ritorno domenica 24 maggio l’appuntamento per la pulizia della grande spiaggia libera dello Scaletto dei Pescatori alle Fornaci ha visto protagonisti ancora una volta un gruppo numeroso di cittadini e bagnanti, muniti soprattutto di determinazione: contribuire alla riduzione progressiva di rifiuti abbandonati dai frequentatori dell’arenile e la passeggiata oppure, in quantità minore, spiaggiati dal mare.

Con guanti, retini, pinze di raccolta, e cappellini (date le temperature già estive) il gruppo ha letteralmente setacciato in lungo e in largo l’area.

Una cinquantina di partecipanti, soci, amici e volontari delle associazioni promotrici: Ambiente Mare Italia, Amici dello Scaletto Furnaxi, Assonautica, Legambiente, PlasticFree e WWF.

In questa occasione tra i partecipanti anche le agguerrite componenti dello Spazio ENEL di via Brignoni a Savona che ospitano nei loro locali varie iniziative dedicate alla tutela ambientale.

Non sono mancati anche questa volta bambine e bambini accompagnati dai genitori che hanno contribuito con grande precisione a raccogliere e differenziare.

Un gruppo eterogeneo che ha svolto un lavoro eccezionale. Sono stati infatti raccolti oltre 3500 mozziconi di sigaretta e circa 120mila pezzi di plastica e polistirolo, che non finiranno quindi in mare, nonché alcuni piedi di tavoli in plastica, un relitto di ombrellone, una tanica e addirittura un pezzo di tappeto da bagno. I rifiuti sono poi stati differenziati e ritirati sul posto da SEA-S.

Conad Superstore ha offerto ai volenterosi una colazione a base di focaccia savonese come ringraziamento per l’impegno

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