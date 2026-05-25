Savona, cittadini in azione per la cura della spiaggia dello “Scaletto senza scalini”

Savona. Di ritorno domenica 24 maggio l’appuntamento per la pulizia della grande spiaggia libera dello Scaletto dei Pescatori alle Fornaci ha visto protagonisti ancora una volta un gruppo numeroso di cittadini e bagnanti, muniti soprattutto di determinazione: contribuire alla riduzione progressiva di rifiuti abbandonati dai frequentatori dell’arenile e la passeggiata oppure, in quantità minore, spiaggiati dal mare.

Con guanti, retini, pinze di raccolta, e cappellini (date le temperature già estive) il gruppo ha letteralmente setacciato in lungo e in largo l’area.

Una cinquantina di partecipanti, soci, amici e volontari delle associazioni promotrici: Ambiente Mare Italia, Amici dello Scaletto Furnaxi, Assonautica, Legambiente, PlasticFree e WWF.

In questa occasione tra i partecipanti anche le agguerrite componenti dello Spazio ENEL di via Brignoni a Savona che ospitano nei loro locali varie iniziative dedicate alla tutela ambientale.

Non sono mancati anche questa volta bambine e bambini accompagnati dai genitori che hanno contribuito con grande precisione a raccogliere e differenziare.

Un gruppo eterogeneo che ha svolto un lavoro eccezionale. Sono stati infatti raccolti oltre 3500 mozziconi di sigaretta e circa 120mila pezzi di plastica e polistirolo, che non finiranno quindi in mare, nonché alcuni piedi di tavoli in plastica, un relitto di ombrellone, una tanica e addirittura un pezzo di tappeto da bagno. I rifiuti sono poi stati differenziati e ritirati sul posto da SEA-S.

Conad Superstore ha offerto ai volenterosi una colazione a base di focaccia savonese come ringraziamento per l’impegno