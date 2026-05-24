Savona, battesimo in mare per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

Savona. Sabato 23 maggio alle 20 a Savona alcuni membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni hanno partecipato alla cerimonia di battesimo in mare.

Come spiegano dalla comunità, la cerimonia si è svolta “in un clima semplice, raccolto ed emozionante, alla presenza di familiari, amici e membri della comunità. Il mare ha fatto da cornice a un gesto profondamente simbolico di fede, scelta personale e rinascita spirituale”.

“È stato un momento particolarmente sentito, vissuto con grande partecipazione da tutti i presenti, capace di unire spiritualità, testimonianza e legame con il territorio savonese”.