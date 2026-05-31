Savona, auto ribaltata in via Crispi nella notte: un ferito

Savona. Incidente nella notte a Savona, che ha visto coinvolta un’auto. È successo in via Francesco Crispi, poco prima dell’1,40.
Stando a quanto riferito, il mezzo si sarebbe ribaltato per cause in via di accertamento.
Una sola persona ferita, per fortuna non in modo grave: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale San Paolo, in codice giallo.
Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.
Agli agenti della Polstrada il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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