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Sottosopra

Savona, auto ribaltata in via Crispi nella notte: un ferito

È successo intorno all’1,40. Sul posto: ambulanza, Polstrada e vigili del fuoco

Auto si ribalta in via Vanini a Savona
Foto d'archivio

Savona. Incidente nella notte a Savona, che ha visto coinvolta un’auto. È successo in via Francesco Crispi, poco prima dell’1,40. 

Stando a quanto riferito, il mezzo si sarebbe ribaltato per cause in via di accertamento. 

Una sola persona ferita, per fortuna non in modo grave: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale San Paolo, in codice giallo.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Agli agenti della Polstrada il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

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