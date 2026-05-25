Savona, al Priamar gli studenti “Incontrano la Costituzione”

Savona. Il Comune di Savona e La Fondazione Centofiori, nell’ambito delle attività di educazione civica e approfondimento dei valori costituzionali, hanno proposto alle Scuole secondarie di secondo grado di Savona la partecipazione a un percorso sperimentale di riflessione, ma anche di creatività, dedicato all’approfondimento degli articoli fondamentali della Costituzione italiana, in particolare quelli che riguardano il lavoro (art.1), la pace (art.11) ed i diritti sociali (art.2-3). In questa fase sperimentale e per l’anno scolastico in corso hanno aderito tre classi di tre Istituti Scolastici: il Liceo Scientifico Grassi, il Liceo Chiabrera Martini e l’ITIS Ferraris Pancaldo.

Gli studenti, con la guida dei loro docenti, hanno costruito nei mesi scorsi narrazioni originali attraverso vari linguaggi (video, testi, podcast…) ispirate agli articoli della Costituzione e ad alcune tracce ispirazionali che sono state fornite alle classi. Le restituzioni saranno presentate martedì 26 maggio, a partire dalle ore 10:15, presso la Sala della Sibilla in una mattinata di ascolto e dialogo. Gli studenti avranno l’opportunità di condividere le proprie riflessioni e confrontarsi

Tra gli ospiti dell’incontro: Chiara Venturi – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, Mario Ricciardi – Professore di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Milano, Andrea Ruggeri – Professore di Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano.

“Sarà una mattinata di restituzione di un percorso sperimentale di cittadinanza attiva e di educazione ai valori fondanti della nostra Repubblica – spiega il Vicesindaco Elisa Di Padova -. Vogliamo davvero ringraziare gli insegnanti delle scuole che hanno deciso di aderire a questa prima edizione in maniera proattiva in un cammino che ha coinvolto le scuole per alcuni mesi e i docenti universitari per il tempo, la competenza e la generosità con cui hanno deciso di accompagnare questo progetto dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole. Questo è importante per due motivi, prima di tutto per le competenze e gli stimoli che hanno potuto trasmettere, secondo per l’esempio di impegno civile e passione educativa”.

“L’Associazione Centofiori si unisce ai ringraziamenti del Vicesindaco di Savona – dice Giancarlo Berruti, Presidente della Centofiori – ci complimentiamo per il lavoro svolto dai ragazzi che hanno dimostrato interesse ed entusiasmo, la passione messa dai loro insegnanti e siamo curiosi di vedere come questa generazione vede e reinterpreta gli articoli della Costituzione. L’apporto degli ospiti che parteciperanno alla giornata può’ solo arricchire tutti noi, in questo anno, in cui ricordiamo l’ottantesimo anniversario dell’Assemblea Costituente.”

Il progetto è a cura del Comune di Savona e della Fondazione Centofiori con il contributo dei docenti universitari – tra cui Giovanni Damele (filosofo politico – Lisbona), Mario Ricciardi (filosofo del diritto – Milano) e Andrea Ruggeri (scienziato politico – Milano) – che hanno messo a disposizione materiali originali e stimoli di discussione per il lavoro degli studenti.