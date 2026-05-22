Savona, al Palazzo Vescovile una mostra artistica sui “Bambini”

Savona. Con il patrocinio, fra gli altri, della Diocesi di Savona-Noli e del Comune dal 23 maggio al 7 giugno gli spazi espositivi del Palazzo Vescovile, in piazza del Vescovado, nel centro storico, ospitano la mostra artistica “Bambini”.
L’esposizione è aperta al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 16 alle 18:30. Per prenotare visite oltre l’orario e chiedere informazioni si può telefonare a Luciana Scarone al numero di cellulare 3474778325 o Maura Montalbetti al 3397947644.
L’inaugurazione si terrà sabato 23 maggio alle 16. Sono previsti eventi a tema durante l’apertura della mostra: uno di essi sarà la presentazione del libro di Francesco Greco “Il silenzio di chi sente” il 31 maggio alle ore 16.