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Savona, al Palazzo Vescovile una mostra artistica sui “Bambini”

Dal 23 maggio al 7 giugno con il patrocinio della Diocesi e del Comune

Generico maggio 2026

Savona. Con il patrocinio, fra gli altri, della Diocesi di Savona-Noli e del Comune dal 23 maggio al 7 giugno gli spazi espositivi del Palazzo Vescovile, in piazza del Vescovado, nel centro storico, ospitano la mostra artistica “Bambini”.

L’esposizione è aperta al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 16 alle 18:30. Per prenotare visite oltre l’orario e chiedere informazioni si può telefonare a Luciana Scarone al numero di cellulare 3474778325 o Maura Montalbetti al 3397947644.

L’inaugurazione si terrà sabato 23 maggio alle 16. Sono previsti eventi a tema durante l’apertura della mostra: uno di essi sarà la presentazione del libro di Francesco Greco “Il silenzio di chi sente” il 31 maggio alle ore 16.

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