Savona, adorazione e Ora Sesta con le reliquie di Carlo Acutis

Savona. Giovedì 21 maggio alle ore 11 nella cappella della Casa Madre delle Figlie di Nostra Signora della Neve (ingresso dalle vie Alessandro Manzoni e Santa Maria Maggiore) si terrà un’adorazione eucaristica e l’Ora Sesta con i presbiteri e i diaconi della diocesi di Savona-Noli e in presenza delle reliquie di san Carlo Acutis, esposte fino al 7 giugno, solennità del Corpus Domini.

“Carlo Acutis è un esempio di santità giovanile che ha desiderato amare e seguire Gesù attraverso il semplice quotidiano che viveva”, dice suor Francesca Buffa, responsabile del Centro Diocesano Vocazioni.

L’evento è aperto a tutti.