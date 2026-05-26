Savate, tra un mese ad Albenga andranno in scena i campionati italiani

Albenga. Venerdì 26 giugno, all’interno della kermesse “Un Mare di Fitness”, nella splendida cornice della città di Albenga, si svolgeranno i Campionati Italiani di Savate della FSN Coni Federkombat, unico organismo riconosciuto dal Coni e dalla Federazione Internazionale Fisav.

La manifestazione rappresenterà uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale della disciplina e sarà aperta agli atleti e alle atlete di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti da tutta Italia.

La serata inizierà alle ore 19:30 con due incontri di kickboxing light, a seguire due incontri di kickboxing a contatto pieno e successivamente prenderanno il via gli incontri validi per l’assegnazione dei Titoli Italiani di Savate.

Per gli atleti di 1ª categoria, l’eventuale conquista del Titolo Italiano costituirà un passaggio fondamentale in vista delle convocazioni nella Nazionale Italiana che prenderà parte ai prossimi Campionati del Mondo in programma a settembre a Plovdiv, in Bulgaria.

La Savate, conosciuta anche come Boxe Francese, nasce in Francia alla fine dell’Ottocento e si diffonde successivamente nella vicina Liguria grazie agli storici rapporti tra i marinai italiani e francesi. Ancora oggi la Liguria rappresenta una delle regioni simbolo della disciplina in Italia.

Attualmente le società sportive che praticano la Savate sul territorio nazionale provengono da Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Campania e Sicilia.

Negli ultimi anni la Regione Liguria ha inoltre riconosciuto ufficialmente il valore storico, culturale e sportivo della Savate, inserendola nella legge quadro regionale dedicata agli sport di tradizione ligure. La disciplina è stata riconosciuta nell’ambito della legge regionale 7 del 2009 per la promozione delle attività sportive ed è stata inserita anche nel programma biennale di promozione sportiva 2022-2027, dedicato allo sviluppo del talento giovanile, dell’inclusività e della pratica sportiva sul territorio.

L’evento si inserisce all’interno del ricco programma di “Un Mare di Fitness”, manifestazione che ogni anno richiama ad Albenga migliaia di appassionati di sport e benessere.

La locandina dell’evento