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Emergenza

Urbe, scontro frontale tra due moto sulla Sp40: soccorsi mobilitati, chiesto l’intervento dell’elicottero

L'impatto è stato particolarmente violento

Generico maggio 2026
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Urbe. Brutto incidente, questa mattina, a Vara Superiore, nei pressi di Urbe. Secondo quanto riferito, intorno alle 12 due moto si sarebbero scontrate frontalmente lungo la Sp40 (via Vara Superiore).

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, la Croce Bianca di Tiglieto ed i vigili del fuoco di Savona insieme alla Polstrada.

L’impatto pare essere stato particolarmente violento: uno dei due motociclisti, un 50enne, dopo essere stato sbalzato dalla sella sarebbe andato a sbattere contro una roccia a bordo strada, perdendo i sensi.

Il secondo, invece, è finito nel giardino di un’abitazione, ma non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi.

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Vista la zona e le gravità delle condizioni del ferito, è stato chiesto il supporto dell’elicottero Grifo.

Immediato è scattato l’allarme, mentre alcuni abitanti della zona gli altri membri della comitiva di centauri ha prestato le primissime cure in attesa dei soccorritori.

Dopo aver stabilizzato il ferito sul posto, i soccorritori lo hanno trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

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