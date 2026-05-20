Sassello, matrimonio “in cammino” per l’inaugurazione del Percorso degli Amaretti

Sassello. Inaugurazione in vista e un matrimonio “in cammino” per il Percorso degli Amaretti. Nozze itineranti tra il 22 e il 29 maggio. Davide Fiz e Francesca, ideatori del tracciato, infatti si sposeranno nella settimana inaugurale del percorso: domenica 24.

Il Cammino degli Amaretti è un anello di 100 km che inizia dal mare e torna al mare dopo aver attraversato l’Appennino Ligure, parte del territorio del Parco del Beigua e del basso Piemonte. Il progetto ha un duplice obiettivo: fare conoscere

l’entroterra, valorizzarlo e destagionalizzare il turismo costiero del ponente ligure.

Nel logo, la “M” nella parola Amaretti è disegnata come se fosse una montagna e le vicine lettere azzurre come il mare.

“Un territorio come il nostro – spiegano Davide e Francesca – aveva bisogno di un progetto di marketing territoriale, che può portare benefici economici come dimostrano le esperienze di altri cammini italiani. Ci siamo costituiti come

APS: una governance indipendente con l’obiettivo di collaborare con tutte le realtà – pubbliche e private – dei territori coinvolti. Perché tra i tanti motivi per cui un cammino ha senso, uno è ricucire le relazioni, oggi che la tendenza è quella di chiudersi”.

Dopo aver percorso le prime due tappe (Arenzano – Varazze – Pratorotondo), si sposeranno a Casa Miniera, un bivacco sull’Alta Via dei Monti Liguri. Il loro viaggio di nozze sarà percorrere le restanti 5 tappe: Sassello – Moretti -Tiglieto – Passo del Faiallo – Arenzano, per tornare al punto di partenza. Sarà il primo Cammino italiano a proporre il format dello “Smart Wedding”: arrivare a piedi al proprio matrimonio e proseguire da sposati.

Davide Fiz, 49 anni, originario di Genova, è l’ideatore del progetto Smart Walking: negli ultimi anni ha percorso oltre 50 cammini tra Italia e Spagna. Nel 2025 è stato l’Ambasciatore della Via Francigena.