Santi e Orsi al lavoro su un progetto civico: “Il candidato sindaco? Deve avere esperienza e conoscere la città. Sì al dialogo, no alle imposizioni”

Savona. Un progetto che parta “dalla base”, che si fondi sul dialogo e sul confronto ma senza imposizioni, per offrire un’alternativa e un cambio di priorità alla città. E’ quello a cui stanno lavorando Pietro Santi e Fabio Orsi, consiglieri di minoranza di centrodestra a Savona, che proprio in questi giorni hanno cominciato a lavorare ad un progetto alternativo a quello del (probabile) rivale di centrosinistra Marco Russo.

“Come abbiamo detto da subito, dobbiamo offrire un’alternativa ed un cambio di priorità alla nostra città – ribadiscono Santi e Orsi – Vogliamo metterci al lavoro per costruire un progetto dalla base. Siamo aperti al dialogo ed al confronto con tutti quelli che vogliono contribuire a dare una mano e sentono l’effettiva esigenza che Savona cambi chi l’ha governata in questi cinque anni. Allo stesso tempo non siamo disponibili ad accettare imposizioni“.

Punto cardine del progetto, di ispirazione civica, è ovviamente la scelta del candidato sindaco: “La valenza civica del progetto e del futuro candidato sono imprescindibili oltre che il necessario punto di partenza. Il programma si fa qui, il candidato si sceglie qui tra chi ha maturato esperienza e conosce la città: non ci si può improvvisare ad amministrare una città complessa come Savona, nella quale, in questi cinque anni le priorità sono state ribaltate”.

Santi e Orsi confidano “di costruire intorno a noi un gruppo di persone assai ampio, oltre al gruppo col quale da settimane stiamo ragionando su un grande progetto civico. Quello che possiamo garantire è che faremo squadra e una squadra per vincere. Facciamo parte di un’area politica, è inutile negarlo, ma molti dei temi pratici su come si amministra una città esulano dalle appartenenze, le cose si fanno bene o male a prescindere dal colore. Non vogliamo essere contro i partiti ma rivendichiamo la nostra indipendenza perché dobbiamo saper parlare a tutto l’elettorato“.

“Sappiamo che moltissimi cittadini che hanno votato l’attuale sindaco alle scorse elezioni sono davvero delusi e non lo rivoteranno ma la strada per conquistare anche la loro fiducia è lunga e sarà nostro impegno dimostrare di essere una giusta alternativa. Stiamo parlando con i nostri colleghi di consiglio, con i rappresentanti cittadini dei partiti e con tante persone che ci chiedono di avviare un percorso serio ed alternativo: sentiamo grandissima fiducia e condivisione nel progetto che parte da ora. Un progetto per la Città di Savona, per Savona città“.

“Nelle prossime settimane ci daremo un coordinamento e ci doteremo di una struttura, faremo come si faceva una volta. Diremo come la pensiamo, diremo quello che vorremmo fare, ci metteremo a disposizione. A tempo debito si parlerà anche dei ruoli“, concludono Piero Santi e Fabio Orsi.