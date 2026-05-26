Sanità, medicina interna ligure protagonista al congresso Nazionale Fadoi di Rimini

Liguria. La delegazione ligure si è distinta al congresso Nazionale Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), che si è tenuto a Rimini, con una partecipazione scientifica e istituzionale di primo piano.

Medici specialisti in medicina interna dagli ospedali di Aom e Ats Liguria, insieme ai rappresentanti della sezione giovani Fadoi e di Animo Liguria – l’associazione degli infermieri di Medicina Interna – hanno preso parte attiva ai lavori del congresso con interventi in sala plenaria, comunicazioni orali, presentazione di abstract e partecipazione a riunioni istituzionali.

Una presenza a tutto tondo che conferma il ruolo di rilievo della medicina interna ligure nel panorama nazionale, sia sul piano scientifico che su quello organizzativo e professionale.