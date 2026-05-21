Sanità, a Savona un convegno sul nuovo modello organizzativo regionale e il ruolo delle professioni sanitarie

Savona. “Il ruolo delle professioni sanitarie nel nuovo modello organizzativo sanitario regionale” è il titolo del convegno in programma venerdì 22 maggio a Savona, presso la sala convegni “Carlo Buscaglia” della Palazzina Vigiola dell’ospedale San Paolo.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Genova, Imperia e Savona, si svolgerà dalle 14.30 alle 17.30 e rappresenterà un’importante occasione di confronto sul futuro dell’organizzazione sanitaria regionale e sul ruolo delle professioni sanitarie nel sistema territoriale.

Il programma prenderà il via alle 14.30 con i saluti istituzionali. Alle 15 è previsto l’intervento della dottoressa Monica Cirone, coordinatore dell’Area Sociosanitaria Locale 2, che approfondirà il tema della “Riforma sanitaria regionale ligure e professioni sanitarie – presenza sul territorio”.

Alle 15.40 spazio all’intervento del dottor Diego Catania, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che parlerà di “Profili professionali, vincolo di esclusività e libera professione – stato dell’arte”.

Alle 16.20 il professor Piero Ruggeri, preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università di Genova, o un suo sostituto, interverrà sul tema della valorizzazione, nel percorso universitario, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

L’incontro si concluderà alle 17 con le domande e gli interventi dei partecipanti, seguiti dalla chiusura dei lavori prevista alle 17.30.