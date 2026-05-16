Salute mentale e inclusione: giornata speciale sulla Costa Smeralda

Savona. Per un gruppo di utenti psichiatrici del Dipartimento di Salute Mentale di Savona dell’Area 2 di ATS Liguria oggi si è tenuta un’esperienza davvero straordinaria: col supporto dei loro operatori sono saliti a bordo della nave da crociera Costa Smeralda dove sono stati accolti da personale di bordo che si è occupato di garantire loro accoglienza ed una visita guidata che è terminata con la consumazione del pranzo insieme ai turisti.

Il gruppo di pazienti, composto da persone di tutte le età e con patologie medio-gravi, ha potuto accedere ad un’esperienza molto significativa che non si è limitata all’aspetto ludico-ricreativo bensì ha anche riguardato il profilo riabilitativo e l’arricchimento del loro percorso di inclusione sociale.

“In qualità di Coordinatore di Dipartimento di Area 2 desidero innanzitutto ringraziare Costa Crociere per l’importante opportunità offerta e la sensibilità e l’attenzione che tale Società ha dimostrato di avere nei confronti delle persone più fragili; il loro gesto merita un grande plauso perché un’organizzazione così complessa che si rivolge ogni giorno a migliaia di utenti e al tempo stesso non lascia indietro chi è più solo e in difficolta e, anzi, riesce ad offrirgli un sorriso merita un grande riconoscimento e apprezzamento”, afferma Calogero Massimo Sprio.

“Ma i ringraziamenti vanno anche agli operatori del Dipartimento di Salute Mentale di Savona che da molti anni sono impegnati a portare avanti attività educative, assistenziali e riabilitative molto importanti che contribuiscono a migliorare la condizione clinica e sociale dei pazienti”, aggiunge.

“Per me aver condiviso con tutti loro questa esperienza, come altre alle quali mi aggrego quando mi è possibile, significa molto perché mi consente di mantenere un contatto diretto con utenti ed operatori e quindi con i bisogni dei primi e la professionalità, l’impegno e la creatività che questi ultimi mettono in campo ogni giorno affinché la vita dei loro pazienti, spesso afflitta da dolori ed angosce, si arricchisca di momenti piacevoli con ricadute che piano piano diventano più stabili e duraturi”, conclude Sprio.