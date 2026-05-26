RunRivieraRun, un terzetto di super atleti al traguardo della 100 Km del Passatore: Fernanda Ferrabone, Alessio Nania e Gabriele Lorini

Pietra Ligure. La 100 Km del Passatore, gara che si svolge con partenza da Firenze e arrivo a Faenza, è giunta alla 51ª edizione ed è da tempo entrata nei cuori e nelle gambe di migliaia di persone.

L’edizione 2026 dell’ultramaratona, andata in scena nello scorso fine settimana, ha regalato una soddisfazione enorme per la Asd RunRivieraRun, che ha visto al traguardo tre suoi atleti. Si tratta di Fernanda Ferrabone, Alessio Nania e Gabriele Lorini, che l’hanno chiusa come “finisher” in una giornata caldissima.

“Due parole in più vorrei dedicarle alla nostra capitana Fernanda, finisher per la quarta volta, che, tra lavoro e passione, non si ferma di fronte a nulla e ti stupisce e ti rende orgoglioso ogni volta. Lei non molla mai, meravigliosa – commenta il presidente Luciano Costa -. E grandissimi tutti, gli All Blacks ci sono e hanno un grande cuore”.

Nello stesso weekend Sara Rozzi ha corso la Imperia a Tappe con eccellenti risultati, piazzandosi prima di categoria.

Infine, un gruppo di All Blacks walkers, nonostante il caldo, ha percorso alla grande lo “step” di maggio con 12,5 chilometri, in prospettiva Walking Francigena UltraMarathon.